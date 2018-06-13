Вехи недели. Показательная конфискация, предчувствие дестабилизации и антикоррупционные отголоски

Возвращение внушительной суммы в государственную казну решением суда – победа, о которой радостно сообщили многие представители власти. И дело не только в том, что эти средства должны пойти на укрепление обороноспособности страны, но и в ряде сопутствующих обстоятельств. И в том, что парламентарии так и не смогли принять закон о спецконфискации, который активно поднимал на щит «Народный фронт», и в том, что Юрий Луценко убежден, что эти средства – далеко не последние. Виктор Янукович уже готовит иск о защите чести и достоинства, хотя его ожидает не менее захватывающий процесс с обвинениями в государственной измене. Для рядового украинского обывателя намного важнее осознать, куда именно пойдут эти средства, и быть убежденным, что подобные хищения больше не повторятся.

Показательная конфискация «общака Януковича» состоялась накануне майских праздников, которые в последние годы воспринимаются как период вероятной дестабилизации ситуации в стране. При всей сложности положения на Донбассе, где не прекращаются обстрелы позиции украинских военных, раскачивание страны изнутри дарит Кремлю куда больше перспектив. Отмечу, что возобновление патрулирования Донбасса СММ ОБСЕ вряд ли может стабилизировать ситуацию на востоке Украины, а в оставшейся ее части общество изрядно утомлено и конфликтом с Россией, и отсутствием видимых положительных последствий реформ. Настроения нельзя назвать капитулянтскими, но многим украинцам нужны новые поводы для оптимизма.

Приближение годовщины завершения Второй мировой войны в Европе уже традиционно вызывает подъем напряжения и мобилизацию правоохранителей. В Мариуполе, к примеру, совпали во времени уличная активизация «Оппозиционного блока» и масштабная зачистка города правоохранителями от возможных участников незаконных вооруженных формирований. Во Львове «активисты» не без провокационной подоплеки предложили заменить монумент Славы памятником погибшим на Востоке Украины, словно не понимая неоднозначности подобной инициативы. Еще большую близорукость проявили депутаты Одесского горсовета, решившие вернуть советские названия десяткам улиц, но остановленные мэром Геннадием Трухановым после недвусмысленных намеков из Киева. Интересно, что и «Россия 24» решил подлить масла в огонь, показав собственную телеверсию событий 2 мая 2014 года в жемчужине у моря, щедро сдобрив закадровые комментарии словами «нацисты» и «фашисты».

Тем временем антикоррупционная поступь НАБУ натолкнулась на профессионального популиста Олега Ляшко. Тот не намерен спокойно воспринимать обвинения в незаконном обогащении (при этом Олег Валерьевич является соседом Юлии Тимошенко в столичном пригороде, проживая в престижном особняке), и решил нанести информационный контрудар. После 4-часового допроса в НАБУ, сопровождавшегося оскорблениями в адрес следователей и детективов, Ляшко явился в кабинет главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, заставив того прочувствовать, как непросто будет бороться против обладателей внушительного опыта публичных выступлений. Вдобавок Олег Ляшко распространяет потаенное знание о якобы имевшем место лишении украинского гражданства Андрея Артеменко, не нашедшее подтверждения в официальных источниках.

На фоне пышущего праведным гневом Ляшко попытки Романа Насирова убедить судей, что ему не к лицу электронный браслет, или обмен колкостями через медиа Артема Сытника и Николая Мартыненко выглядят всего лишь информационным фоном. Большинство политических игроков предпочло взять паузу в своей активности уже с середины апреля, то ли осознав тщетность своих попыток на фоне весенне-полевой обеспокоенности миллионов сограждан, то ли накапливая силы для осеннего наступления на власть.

Евгений Магда