Любимые бабушки Черновецкого: как мы его выбрали, так мы его и выкинем

С утра жители Киева перекрыли движение по Крещатику от Богдана Хмельницкого и до Майдана. Протестует все и вся: представители политических сил, профсоюзы, общественные организации, малый и средний бизнес. Частные предприниматели протестуют против ликвидации МАФов и временных сооружений, учителя, медики и работники коммунальной сферы требуют выплаты зарплат, молодежь выступает против оплаты за посещение детских кружков и секций, все вместе требуют снижения коммунальных тарифов. К ним активно присоединились политические штабы БЮТ, Блок Катеринчука, КПУ, Блока Виталия Кличко, Блока Литвина, ПРП, снабдив своих сторонников традиционными флагами, громкоговорителями, дудками и прочей атрибутикой митингующих.

- Я представитель Киевпастранса, - выкрикивает молодой человек, взобравшись на импровизированную сцену. - Тарифы подняли, а зарплату нам на 1000 гривен уменьшили. И ее не платят! Бабушки в автобусах нас проклинают… Сколько можно?..

- Пи...ры у власти! – не стесняясь в выражениях громко выкрикивает сменившая его на трибуне молодая девушка. - Люди, кто со Святошина и Шулявки? (В ответ слышится дружный одобрительный гул). - Наши киоски сносят!

Тут уже гул переходит в рев. Выкрик “Ганьба” подхватывают сотни голосов, сопровождаемые поддержкой барабанщиков, расположившихся тут же в толпе с плакатами “Наши проблемы им по барабану”.

Внезапно все внимание толпы переключается на синюю агитмашину у стен КМДА, которая обеспечивает прямую трансляцию брифинга Довгого. Митингующим приходится не по душе очередные заседания и обещания власти. Близ стоящие парни мгновенно оккупируют авто и начинают его яростно раскачивать. Парней пребывает все больше. Но тут же набегает “Беркут”, оттесняет взбунтовавшуюся молодежь от машины, а затем оцепляет ее. Прямая трансляция прерывается, но через время возобновляется вновь.

На этом активные действия митингующих не заканчиваются. В мэрию начинают лететь яйца. Сотрудники милиции тут же вычисляют нарушителей порядка и пытаются их задержать. Но толпа защищает протестантов и им удается затеряться в массе людей.

Выступающие становятся все более эмоциональными и агрессивными.

- Ребята, старики, молодежь проснитесь, твою м-ть! Нам не за что кормить детей! Все закрывается! Очнитесь! У нас не осталось никаких прав. Через два дня будем платить за воздух! Долой дерибан! Надо штурмовать не только мэра, а и Президента, и депутатов.

Подхожу к женщине с плакатом в руках с надписью “Сытый мэр голодному дворнику не товарищ”.

- Зарплату уменьшили, да и ее не дают, остается только бастовать, - рассказывает работница столичного ЖЭКа Нина и с ностальгией вспоминает обещания Черновецкого. - Мэр обещал жилье выдать, зарплату увеличить… И ничего…

Нина рассказывает, что протестовать пришли всем ЖЭКом, предварительно отработав утреннюю смену.

- Откуда узнали об акции?

- Да что вы! Весь город знает! Сколько можно терпеть!

Публика на митинге разношерстная и разновозрастная, начиная от юных ребят до стариков. Присутствуют тут и “любимые бабушки” Черновецкого. Только оказывается, что их любовь к мэру если и была когда, то давно канула в Лету.

- Он (Черновецкий - УНИАН) глубоко ошибается, что мы его любим! – гневно возмущается пожилая дама, кивая в сторону мэрии. - Я уже несколько раз звонила по 051 и говорила: как мы его выбрали, так мы его и выкинем за его проделки. Тарифы черт знает какие, абсолютно никакой защиты.

Ее поддерживают окружающие старушки, вспоминая градоначальнику и невыплату доплат к пенсиям, и бурно растущие тарифы.

Уже несколько дней столичный Майдан пестрит палатками с надписью “Народ”. Сегодняшний митинг под мэрией новосозданная общественная организация тоже не пропустила, назвав акцию “Народ против КосмоХаоса!”. УНИАН удалось разыскать среди толпы “вождей” “Народа”.

- Мы не поддерживаем ни одну политическую силу, мы не хотим себя запятнать этой принадлежностью. К нам присоединяется действительно народ: учителя, врачи, все слои населения, - рассказывает УНИАН глава ОО “Народ” Юрий Вацик. - Мы вышли поддержать народ: ветеранов, которых выкидывают из помещений, предпринимателей, которых выкидывают из киосков, врачей, которым не платят зарплату. У меня мама врач, она четыре месяца не получает зарплаты. И Кильчицкая им угрожала, если кто-то где-то расскажет, то сразу пишите заявление на увольнение. У нас ведь все платное. Только на воздух осталось ввести какой-то налог.

“Народовцы” даже привели свою “невесту” для Довгого – женщину средних лет.

- Мэр может позволить себе кинуть миллион долларов тому, кто приведет невесту для Довгого, несколько миллионов проиграть на ипподроме, - делится Вацик. - Он забылся, для чего его выбирали, он не сделал ничего для этого города, для этого народа.

Принесли на митинг и чучело Черновецкого. Даже сжечь торжественно хотели. Но не удалось. Бойкие правоохранители тут же вырвали “мэра”.

“Где наши обещанные зарплаты? Нет космическим экспериментам над киевлянами! Пусть богатые платят за бедных! Ганьба этим придуркам! Мэру крышка!” – продолжали выкрикивать протестующие с разных сторон. Но вряд ли мэр их услышит…

Анна Ященко

Фото УНИАН