Тимошенко обвинила радикала Рыбалку в ведении бизнеса в РФ

Член фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председатель парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Сергей Рыбалка имеет большой бизнес на территории Российской Федерации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

За ведение бизнеса на территории РФ Тимошенко посоветовала лидеру радикалов Олегу Ляшко называть своего однопартийца «кремлевской кукушкой».

«То, что мы знаем и по средствам массовой информации, и с фактажа, который мы имеем, это - правда. Это правда, что человек, который является главным спонсором этой радикальной политической силы, имеет обширный бизнес. Я думаю, что лидеру этой партии надо придумать название для своего спонсора. Думаю, что «кремлевская кукушка» - было бы неплохо», - заявила Юлия Тимошенко, отвечая на вопросы одесских журналистов о том, известны ли ей факты существования фабрики Сергея Рыбалки на территории РФ.

Тимошенко сравнила некоторые политические силы Верховной Рады с политическими «шариковыми», которые играют в спектакль, написанный их кукловодами. А цель этого политического «театра», по мнению Тимошенко, - прибрать к рукам всю Украину. Лидер «Батькивщины» обратилась к украинским избирателям с просьбой быть бдительными, внимательными, и остановить новых украинских «шариковых».

«Будьте бдительными и очень внимательными. Потому что страну захлестнула «шариковщина», если вспомнить Булгакова. И только народ Украины может не позволить этим «шариковым» завладеть Украиной до конца. Причем у каждого такого «Шарикова» есть свой кукловод. Они - не свободные люди. Они все находятся по существу в системе большого политического театра. Надо один раз и навсегда просто с этим покончить», - подытожила Тимошенко тему наличии у Сергея Рыбалки российской фабрики по производству снеков.