Глава Одесской ОГА Степанов назвал переименование улиц в Одессе провокацией

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов назвал переименование горсоветом улиц в Одессе провокацией.

Об этом сказано в официальном заявлении Степанова, распространенном его пресс-службой.

«Принятое 26 апреля 2017 года Одесским горсоветом решение о возвращении ряду улиц в Одессе старых названий выглядит как провокация накануне годовщины трагических событий 2 мая», - заявил председатель Одесской ОГА.

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По мнению Степанова, в прошлогоднем варианте переименований были неоднозначные моменты, но их необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания.

«Возьмем госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной космонавтом в 1963 году. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма», - отмечает Степанов.

Он подчеркнул, что именно с аннексии Крыма началась агрессия России против Украины, которая «принесла смерть и разрушения на нашу землю», и призвал депутатов горсовета исправить ситуацию, заявив, что от таких действий «выигрывает только восточный сосед, и правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы».

Как сообщал УНИАН, управление Службы безопасности Украины в Одесской области обратилась к мэру Одессы Геннадию Труханову с требованием отменить принятое 26 апреля Одесским городским советом решение об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.