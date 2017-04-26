Президент уволил посла Украины в Киргизской Республике
23:07, 26 апреля 2017Политика
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Президент уволил Дорошенко с должности посла Украины в Киргизской Республике.
Порошенко подписал указ об увольнении посла в Кыргызстане / фото: УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла Украины в Киргизской Республике.
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Соответствующий указ №117/2017 опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике», - говорится в документе.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Банькова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.
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