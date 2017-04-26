Президент уволил посла Украины в Киргизской Республике

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла Украины в Киргизской Республике.

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Соответствующий указ №117/2017 опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике», - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Банькова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.