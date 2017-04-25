"Люди, астанавитесь!": Геращенко раскритиковала "диванных экспертов" по французской политике

Фаворит президентской кампании во Франции Эмануель Макрон является профранцузьким, а не проукраинским или антироссийским, как об этом пишут многочисленные "эксперты". Таким мнением поделилась на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, отметив, что новый президент Франции будет иметь "кучу внутренних проблем" и первая из них - это формирование собственной команды.

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"Я, конечно, догадывалась, что у нас полно "экспертов" по французской политике (столько же, сколько и по американским выборам, турецкому референдуму, безвизовому режиму, электоральной кампании в Нидерландах, Будапештским соглашением, женевскому формату и тд). Страна международных экспертов: правда, с международной журналистикой (за редким исключением) - настоящая беда. Вот читаю в своей ленте глубокомысленные размышления относительно будущей французской внешней политики и одна просьба - люди, астанавитесь!", - написала Геращенко.

По ее мнению, первым вызовом для нового президента станут парламентские выборы.

"И это будет интересно и драматично, потому что за победу будут бороться партии, чьи кандидаты проиграли президентские выборы, партии, которые хотят и будут влиять на политику через Ассамблею, Сенат и Правительство, и с которыми президенту придется сотрудничать", - написала Геращенко.

"Надеемся и верим, что Франция и в дальнейшем будет играть важную роль и в нормандском формате, и во всех ключевых вопросах европейской безопасности и защиты прав человека", - подчеркнула она.

Как сообщалось, во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей.