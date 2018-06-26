Нация Винни-Пухов

Гремучая смесь экономического кризиса и политического противостояния подталкивает отечественных политиков к принудительному превращению украинцев в нацию Винни-Пухов – недалеких персонажей, стремящихся к легкой жизни.

Конечно, это происходит не добровольно. Украинцы становятся недалекими персонажами в глазах наших политиков, уверовавших, что исключительно они являются носителями истины в последней инстанции. Борьба за получение абсолютной власти заставляет обитателей господствующих высот на Печерских холмах делать заявлений, которые трудно списать на предстартовый мандраж президентской гонки.

Особого внимания заслуживают политические спекуляции на экономических проблемах. С одной стороны, руководство президентского Секретариата поочередно терроризирует правительство за несовершенный бюджет-2009 (подписанный Президентом Ющенко), за неспособность эффективно сдерживать инфляцию, за газовые соглашения с Россией. Правительство в ответ предлагает провести психиатрическую экспертизу отдельных сотрудников Банковой. Так может каждого претендента на госслужбу проверять на адекватность? Независимыми врачами (желательно, иностранцами) и за государственный счет? Представляете, сколько нам «открытий чудных» подарит это мероприятие?

Впрочем, Кабинет Министров дарит возможности для критики щедрой рукой. Например, Юлия Тимошенко в мае прошлого года утверждала, что альтернативные источники топлива могут покрыть четверть потребностей Украины в газе, а в январе этого года полагает, что за счет соломы, дров, опилок, биогаза можно заместить половину потребляемого украинцами голубого топлива. Если так пойдет дальше, то возле бабушек, торгующих семечками на улицах, впору будет поставить контейнеры с надписью «Смерть «Газпрому»!» и бросать шелуху исключительно в них. Плюс организовать по стране пункты приема соломы и дров.

Почему эффектно позируя с брикетом спрессованных опилок, Юлия Тимошенко не призналась, что на таком топливе сегодня могут работать единицы котлов? За год премьерства можно было организовать модернизацию. Или мы традиционно ждали, когда «Газпром» начнет петлю на шее страны затягивать? Да и вообще игры с призывами дровами и соломой отапливать страну опасны – могут большую часть лесов вырубить. Ни правительство, ни Президент, ни парламент не смогли сформулировать национальную идею энергетической независимости, подобно тому, как это сделали в странах Балтии. Украинско-российские отношения лучше, чем отношения между Москвой и Таллинном? Не уверен. Хотя балтийские страны и зависят полностью от поставок российских энергоресурсов, но сумели и платить по рыночным ценам за них, и сохранить национальное достоинство.

В Украине упорно не просматривается традиция прозрачного ведения политики даже в стратегически важных вопросах. Можно, конечно, списывать на «Газпром», топ-менеджемент и политические покровители которого любят ловить рыбку в мутной воде. Но при этом не следует забывать о необходимости отвечать перед собственными избирателями. Скажу честно: создается впечатление, будто закрытые избирательные списки и пропорциональная система выборов напрочь лишили вождей партий и блоков инстинкта самосохранения. Они просто перестали развиваться и реально воспринимать действительность, поскольку знают, что свергнуть их проблематично.

И опять таки «радует» Юлия Тимошенко. На прошлой неделе выяснилось (со слов премьера), что именно в Кабинет Министров обращались представители иностранных инвесторов с просьбой о приватизации телеканала «Интер». Если следовать логике Юлии Владимировны, то это были представители «Газпрома», в свое время предъявившие права собственности коллективу телекомпании НТВ, позволившему не соглашаться с кремлевским видением информационной политики. Но глава правительства не останавливается в своих открытиях, и предлагает использовать опыт Норвегии как политически стабильной страны. Такая мелочь, что норвежцы живут в конституционной монархии, Юлию Владимировну не смущает.

Уважаемые политики! Мы, ваши избиратели, конечно, понимаем, что сегодня ситуация в стране непростая. И экономический кризис невиданный, и отказаться от политического вам не по силам. Впору волком завыть. Но никто не признается в неспособности действовать здраво. Наши политики в условиях кризиса не ищут легких путей, а мочат друг друга почем зря. Вот только держать целую нацию за недальновидных увальней чревато неприятными потрясениями. События на Майдане проходили в условиях экономического подъема и относительной стабильности, сегодня же теряющих работу и отчаивающихся людей становится больше с каждым днем. Задумайтесь, а?

Евгений Магда