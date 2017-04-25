Литва остается надежным партнером Украины в отстаивании территориальной целостности

Руководство Литовской Республики заверяет, что Литва и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером Украины в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета и реализации актуальных задач процесса реформ.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время встреч министра иностранных дел Павла Климкина с премьер-министром Литвы Саулиусом Сквернялисом, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, а также руководством и депутатским корпусом Сеймаса (парламента) Литвы – членами новосозданной депутатской группы "Pro Ukraine".

Согласно сообщению, в ходе встреч подчеркивалось стремление наполнить новым содержанием стратегическое партнерство, были согласованы дальнейшие меры политического диалога, достигнута договоренность о тесном взаимодействии между депутатами Верховной Рады Украины и Сеймаса Литвы в рамках региональных и международных форматов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил неизменность позиции литовской стороны в поддержкк суверенитета и территориальной целостности Украины, строгого осуждения продолжающейся военной агрессии РФ на Донбассе и непризнание аннексии АР Крым. Он выразил надежду, что решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для осуществления краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны будет окончательно принято в ближайшее время.

В свою очередь Климкин выразил благодарность правительству Литвы за поддержку в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Отдельно он отметил значительную практическую помощь, которая предоставляется Украине, прежде всего, осуществление медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и организацию оздоровления и обучения школьников и студентов из восточных регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава МИД Украины находится в Литовской Республике с рабочим визитом.