Глава МИД Литвы назвал прорывом Украины решение Европарламента по безвизу

15:45, 06 апреля 2017
Политика
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Глава МИД Литвы отметил, что «сохранение темпа реформ имеет решающее значение».

Линас Линкявичюс / REUTERS

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс назвал заслуженным прорывом Украины на европейском пути решение Европейского парламента о предоставлении украинцам безвизового режима.

Об этом Линкявичюс написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Приветствую голосование в Европарламенте безвиза для Украины», - отметил он. По его убеждению, это заслуженный прорыв Украины на европейском пути.

Однако Линкявичюс отметил, что «сохранение темпа реформ имеет решающее значение».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

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Теги: #Украина#безвиз#Линкявичюс