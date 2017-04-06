Глава МИД Литвы назвал прорывом Украины решение Европарламента по безвизу

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс назвал заслуженным прорывом Украины на европейском пути решение Европейского парламента о предоставлении украинцам безвизового режима.

Об этом Линкявичюс написал в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеКлимкин о голосование в ЕП: крепко жму руку тем, кто "за" безвиз для Украины

«Приветствую голосование в Европарламенте безвиза для Украины», - отметил он. По его убеждению, это заслуженный прорыв Украины на европейском пути.

Однако Линкявичюс отметил, что «сохранение темпа реформ имеет решающее значение».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.