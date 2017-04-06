Глава МИД Литвы назвал прорывом Украины решение Европарламента по безвизу
15:45, 06 апреля 2017Политика
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Глава МИД Литвы отметил, что «сохранение темпа реформ имеет решающее значение».
Линас Линкявичюс / REUTERS
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс назвал заслуженным прорывом Украины на европейском пути решение Европейского парламента о предоставлении украинцам безвизового режима.
Об этом Линкявичюс написал в своем микроблоге в Twitter.
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«Приветствую голосование в Европарламенте безвиза для Украины», - отметил он. По его убеждению, это заслуженный прорыв Украины на европейском пути.
Однако Линкявичюс отметил, что «сохранение темпа реформ имеет решающее значение».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.
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