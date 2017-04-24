В Кремле заявили, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе нужно обсуждать с боевиками

В Кремле заявили, что решение по миротворцам ООН на Донбассе нужно принимать «с учетом мнения» боевиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь важно сопоставить точки зрения всех заинтересованных сторон в этом деле», - сказал Песков.

По его словам, «если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта: Киевом - с одной стороны и непризнанными республиками - с другой».

При этом он подчеркнул, что Москва давно выступает за прямой диалог Киева с боевиками.

«Нужно понять отношение к такой инициативе ООН - насколько это возможно, насколько это считается целесообразным технологически, политически и так далее. Важно отношение к этой идее всех сторон «нормандского формата», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов об отношении России к подобной инициативе, Песков ответил: «Невозможно принимать решение без контактов с руководством этих республик, без учета их мнения».

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При этом он заявил, что Кремль выступает за тщательное расследование подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса 23 апреля.

«Уже была реакция нашего Министерства иностранных дел. Я не думаю, что стоит что-то субстантивное добавлять, это была достаточно исчерпывающая реакция. Я хочу лишь еще раз подтвердить, что мы решительно осуждаем это происшествие, мы считаем, что эта большая неприятность, это большая трагедия с учетом того, что погиб один из наблюдателей. Мы выражаем соболезнования его родственникам, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время этого подрыва. Безусловно, мы считаем, что надлежит самым тщательным образом провести расследование это инцидента», - сказал Песков.

Комментируя возможность участия российской стороны в расследовании инцидента, Песков отметил, что не может в данный момент ответить на этот вопрос. «Главное - провести расследование как таковое. Это главная задача. Кто будет непосредственно заниматься этим расследованием, опять же зависит от договоренностей заинтересованных сторон», - добавил он.

Как сообщалось, 23 апреля президент Украины Петр Порошенко призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона активизировать рассмотрение вопроса о развертывании миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбассе.