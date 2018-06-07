Вехи недели. Обострение от Турчинова, Мартыненко на поруках и продажа земли как таран

Александр Турчинов, недавнее публичное обещание которого вернуть Донбасс и Крым всполошило недавно Кремль, продолжает держать в тонусе поклонников своего политического таланта. На этот раз секретарь СНБО не исключил вторжения со стороны России, продолжающей играть мускулами на российско-украинской границе. Вспомнил Александр Валентинович и о предстоящих осенью в Беларуси учениях «Запад-2017», которые могут развиться по неблагоприятному для Украины сценарию. К сожалению для многих украинцев, «Кровавый Пастор» предпочел умолчать о том, как наши Вооруженные Силы готовятся давать отпор агрессору. Не исключено, что это тема следующего появления Турчинова в медиа.

Тем временем ситуация на Донбассе в своей напряженности заиграла новыми красками. Пасхального прекращения огня нигде по сути не случилось, разве что ненадолго упала интенсивность использования боевиками артиллерии. 23 апреля в Луганской области подорвался патруль СММ ОБСЕ, при этом погиб гражданин США, а двое наблюдателей были ранены. ОБСЕ заявило о намерении тщательно расследовать инцидент, который вряд ли способен изменить подходы организации к процессу урегулирования на Донбассе.

Николай Мартыненко провел в СИЗО две ночи, прежде чем Соломенский суд отпустил его на «фронтовые» поруки – партайгеноссе известного бизнесмена и политика поручились, что он будет законопослушным в отношениях с НАБУ в частности и украинской Фемидой в целом. Отметим, что поведение Мартыненко в суде разительно отличалось от тактики Насирова, да и сам новый обвиняемый антикоррупционерами будет поопытнее главного фискала страны. Пока трудно утверждать, что Артем Сытник получил хороший подарок ко второй годовщине создания Бюро, не исключено, что этот «орешек» будет НАБУ не по зубам. Становится понятным, что в делах подобного свойства нужны не только требования астрономического залога, но и юридическая база для обвинений.

Воспользовавшись уходом парламентариев на каникулы, Владимир Гройсман несколько сбросил градус своей публичной активности. Сейчас премьеру важно подготовиться к публичному правительственному отчету о годе своей деятельности, приготовив в запасе несколько козырей для Верховной Рады, в которой уже давно уже нет стабильно голосующего большинства. В этом контексте стоит рассматривать и договоренности между львовской городской и исполнительной властью об алгоритме решения мусорной проблемы, преследующей город уже несколько месяцев.

Пока министр финансов Александр Данилюк выказывает надежду на синхронный запуск земельной и пенсионной реформы (в Кабмине надеются, что соответствующие решения будут проголосованы еще до летних парламентских каникул) Юлия Тимошенко вместе с примкнувшей к ней Олегом Тягныбоком инициировали референдум о запрете продажи земли. «Батькивщина» даже запустила специальный интернет-сайт «Украинская земля – не товар», чем поставила под сомнение заслуженность своего звания кандидата экономических наук. Впрочем, в этой инициативе откровенно мало экономики – тема референдума в данном случае раскручивается для политической мобилизации сторонников.

Евгений Магда