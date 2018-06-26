Тимошенко считает себя круче глав правительств США, Германии и Японии?

Анекдот времен СССР: Воспитательница в детском саду рассказывает детям о преимуществах развитого социализма. «В Советском Союзе каждый сытно ест и красиво одевается. В Советском Союзе люди живут в прекрасных квартирах. У всех детей в Советском Союзе много красивых игрушек»...Вовочка расплакался: «Хочу... хочу... я хочу в Советский Союз!»... Премьер-министр Юлия Тимошенко отчиталась в Верховной Раде о своих достижениях. Как уже свершившихся (по ее мнению), так и запланированных на этот год. Графики столь бодро стремились в зенит, что больше напоминали траектории вывода космических кораблей на околоземную орбиту. Посрамленные правительства ведущих стран мира обливались слезами в темных углах, составляя заявления об отставке ввиду полной профессиональной несостоятельности. Цифры роста доходов населения вызывали ощутимый даже сквозь сумку зуд в хронически полупустом кошельке. Практически добитая Кабмином инфляция эмигрировала в Россию, и там с горя «надиралась» рублями. И только Стельмах злорадно догуливал отпуск в ожидании, когда в его приемной выстроится очередь из политических противников Тимошенко. Ведь, если верить премьеру, только он может завалить ее грандиозные планы построения рая земного в отдельно взятом государстве.

Как бы это ни казалось странным на фоне набитого победными реляциями отчета, начала Юлия Владимировна с признания того, что в Украине есть рецессия, и «ситуация крайне тяжелая… не только в Украине, во всем мире».

(Все высказывания Тимошенко и приведенные ею цифры взяты из стенограммы выступления премьера, размещенной на Урядовом портале).

Премьер особо подчеркнула, что «категорически» не хочет «приукрашивать ситуацию, которая есть в стране». То есть все сказанное ЮВТ 5 февраля с трибуны Верховной Рады следует принимать за чистую монету. Итак,

...Производство, национальная валюта и инфляция

Несмотря на то, что Тимошенко признала наличие рецессии в Украине без указания каких-либо ограничений по времени, спад промышленного производства она готова признать только с августа по ноябрь прошлого года. «Если сравнить показатели декабря с предыдущим месяцем, например, с ноябрем, то мы посмотрим, что уже месяц к месяцу у нас пошло 3,2 плюсом (рост промышленного производства. – Авт.)», – заявила премьер. Правда, не стала объяснять, каким образом эта цифра согласуется с непрерывным потоком «сводок с фронтов»: о неработающих предприятиях, закрывающихся производственных линиях и массе людей, принудительно отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Динамика гривни, пожалуй, единственный провал, удостоенный упоминания в речи Юлии Владимировны. Но премьер сразу же подчеркнула: она тут ни при чем.

«В принципе, удешевление национальной валюты по всем странам мира является показателем и признаком кризиса. Но как выглядит Украина по сравнению с другими странами? Если мы возьмем Еврозону, то, в сравнении с долларом, с 1 июля по 4 февраля 2009 года такая девальвация национальных валют составляла 18,7%. Если мы возьмем такие страны, как Великобритания, то национальная валюта девальвировала на 27,6%, Россия – на 35,5%. Украина ведет себя нестандартно в этой ситуации, и девальвация в Украине составила 43,6%, это по наиболее скромному подсчету. Такого допускать в Нацбанке категорически нельзя», – заявила Тимошенко.

В принципе этот пассаж не вызвал бы вопросов, если бы не три других утверждения премьера:

«Даже в последнем месяце (2008 года. – Авт.) мы имели инфляционные показатели на уровне прошлого года, когда было другое правительство и когда не было никакого кризиса».

«К сожалению, за 17 лет сложилась импортоориентированная экономика. Пока мы гривню не поставим на место и пока Нацбанк не сделает такую политику, безусловно, будет очень и очень тяжело».

«Мы планируем на следующий год иметь прогноз инфляции на уровне 9,5%».

То есть, с одной стороны, мы вроде как имеем инфляцию в 2008-м не выше, чем в 2007-м, несмотря на то, что в 2008-м гривня потеряла в стоимости едва ли не половину, чего в 2007-м не было. Выходит, соответственно снизились и цены на товары и услуги? Почему тогда население не заметило этого снижения? Очевидно, потому, что экономика у нас «импорториентированная» (кстати, еще в 2005 году именно Тимошенко обвиняли в том, что она стремится выстроить в Украине ориентированную на импорт, а не на экспорт экономику), следовательно, стоимость товаров прямо привязана к взмывшему до небес курсу доллара. Но как же тогда быть с инфляцией? Если деньги стали дешевле почти вдвое, а товары подорожали пропорционально росту курса доллара, то инфляция низкой не может быть никак. Разве что тут действует принцип «не важно, как оно есть, важно, как считать».

Более того: прогноз инфляции 9,5% на следующий год без дополнительных уточнений вроде «если Стельмаха снимем» в устах премьера, объясняющего рост цен исключительно ростом курса, выглядит по меньшей мере утопией. Или как вариант обещанием, не обязательным для выполнения. Если кто забыл, к концу 2009-го Тимошенко должна подойти уже в статусе кандидата в Президенты. Следовательно, уволиться из Кабмина или иным способом отойти от активной деятельности во благо украинской экономики. А значит, ответит за все стрелочник, «умудрившийся» за пару месяцев разрушить все то, что ЮВТ нарабатывала больше года.

Пенсионный фонд и экономические чудеса

«Думаю, все вы понимаете, что при глобальной рецессии экономик, падении экономик выполнить бюджет – это просто превращается каждый месяц в чрезвычайно тяжелый труд и трудное задание. Но в то же время в январе мы выполнили государственный бюджет на 101%», – похвасталась Тимошенко с парламентской трибуны.

Чуть позже премьер заявила, что «за январь месяц прямыми поступлениями в Пенсионный фонд плановые поступления по январю месяцу перевыполнены больше, чем на 21%».

Прямые поступления – это, надо полагать, «пенсионный налог» с заработных плат, сборы с доходов предприятий и организаций и прочие «добровольные» взносы, предусмотренные принятым Кабмином положением о Пенсионном фонде. Однако со всех этих денег на том или ином этапе отчисляются и остальные налоги. Следовательно, рост доходов госбюджета и поступлений в ПФ должен быть пропорциональным! А этого как раз и не наблюдается.

Можно предположить, что диспропорция возникла за счет предусмотренного в законе о госбюджете-2009 покрытия дефицита Пенсионного фонда бюджетными деньгами, а это – 29,5% от общей суммы расходов ПФ на выплату пенсий. Но тогда возникает другой вопрос: если дела у ПФ идут настолько замечательно, не стоит ли пересмотреть, прямо скажем, нищенский госбюджет, урезав дотацию Пенсионному фонду процентов эдак до восьми от общей суммы выплат? Кому надо финансировать несуществующий дефицит ПФ, в то время как лишившиеся работы люди не могут добиться положенных им пособий?

Однако премьер неоднократно во всеуслышание заявляла, что оснований для внесения изменений в бюджет она не видит... Впрочем, это еще не все экономические чудеса.

«31,3% доходов общего фонда государственного бюджета были обеспечены в последний расчетный день января», – об этом заявили в Секретариате Президента за два дня до выступления Тимошенко в ВР. Причем, по данным СП, значительная часть этих средств сделана за счет НДС.

Но если это правда, то речь идет о деньгах, которых фактически нет! НДС придется возвращать, следовательно, речь идет о выполнении бюджета «для галочки»?

Но даже если допустить, что Секретариат трижды не прав, а деньги в бюджете – реальные, ЮВТ сама же признала, что бюджет получал деньги абсолютно нерегулярно, что уже само по себе говорит о качестве работы правительства. По крайней мере, нерегулярно из некоторых источников.

«Государственная таможенная служба – это тоже очень интересный показатель. Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода, бюджет был выполнен на 47% по таможне, – заявила Тимошенко с трибуны ВР. – Этот просто радикальный провал планировался, планировался сознательно. И только приход нового руководства дал возможность за 4 дня, вдумайтесь, поднять все ресурсы и резервы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы вместе на 106%».

Выходит, что в течение целого месяца премьер-министр страны ни сном, ни духом не ведала, что таможня валит план, и если бы не скандальный уход Хорошковского (причины увольнения в его изложении выглядят совсем иначе), то правда всплыла бы только тогда, когда что-либо исправлять было бы поздно? И потом, что это, с позволения сказать, за план, более половины которого можно, хоть и с напрягом, сделать за 4 дня? Или таможня в Украине на совершенно законных основаниях только 8 дней в месяц работает на государство, а все остальное время – на свой карман? И подобное положение дел закрепляется в госбюджете, между прочим, поданном в ВР премьер-министром?

Возможно, и эти предположения не верны. Но тогда придется допустить, что ради выполнения «заваленного» Хорошковским плана новое руководство таможни приказало… в буквальном смысле раздевать всех проезжающих до трусов. Ведь кроме как из таможенных сборов таможне взять деньги неоткуда. В общем, как бы там ни было, совершенно очевидно, что Юлия Владимировна (по крайней мере в своей официальной ипостаси) активно руководствуется принципом «победителей не судят». А любой несогласный с этим утверждением может попытаться разыскать хоть какие-то следы расследований против нынешнего руководства таможни на предмет возможных злоупотреблений при взимании таможенных сборов… Или против министров экономического блока Кабмина, одобривших для Гостаможслужбы такой финансовый план на месяц, что его можно сделать за неделю… Или по обвинению Хорошковского в служебной халатности в особо крупных размерах…

Догоним и перегоним

Был в советское время такой, скажем прямо, несколько самонадеянный лозунг. Однако премьер пошла еще дальше: несмотря на кризис, она намерена обскакать… все ведущие страны мира, сколько бы их ни было.

Во время своего отчета в ВР Тимошенко предложила нардепам посмотреть, какие прогнозы ВВП дают другим странам мира и как Украина выглядит на этом фоне: «Украина запланировала на 2009 год рост валового внутреннего продукта 0,4%, в то время как Международный валютный фонд предлагал Украине поставить рецессию на уровне минус 5, но правительство Украины не согласилось с такими прогнозами…» К этому премьер добавила: «Мы обеспечим тот показатель, который мы запланировали на 2009 год».

«Но в то же время я хочу, чтобы вы обратили внимание, что такие страны, как члены Евросоюза по прогнозу того же Международного валютного фонда будут иметь спад производства минус 2%, развитые страны в целом все – минус 2, США – минус 1,6, и даже по Японии, которая является образцом того, как строить эффективную экономику, – минус 2,6», – продолжала Тимошенко.

«Я также хочу сообщить, что мы запланировали дефицит бюджета 2,96%, что находится на уровне со всеми другими развитыми странами мира… (Тут премьер немного поскромничала. – Авт.) И если вы увидите, то Германия запланировала 3% дефицита, Украина – 2,96%, США – больше 3%. И если возьмем, например, для сравнения Латвию, то она запланировала 4%».

То есть, несмотря на все прогнозы МВФ, а также вопреки «мировому опыту», на который в иное время так любит ссылаться сама же Тимошенко, она убеждена в своей способности удержать… самый высокий в мире рост ВВП и самый низкий дефицит бюджета. Фактически предложить экономическую политику на порядки (с учетом нынешней ситуации в Украине) более эффективную, чем сумели разработать правительства США, Германии и Японии вместе взятые. Что ж, осталось лишь подождать до конца этого года, а потом сравнить – станут ли украинцы жить, по крайней мере, не хуже, чем население Германии, Японии и США.

Елена Перегуда