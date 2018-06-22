Редактор Анны Политковской: «Путин молчит. По-видимому, пытается подобрать слова…»

«Мы быстро падаем в советскую бездну, в информационный вакуум, который влечет за собой смерть от нашего неведения. Нам остался только интернет, где доступ к информации свободный. Для остальных, кто хочет и дальше работать журналистом, это означает полную покорность Путину. Иначе тебя ждет смерть, пуля, яд или суд – все зависит от того, что сочтут нужным наши спецслужбы, верные псы Путина». (Из статьи Анны Политковской «Информационный вакуум ведет к катастрофе»)

На вопросы УНИАН ответил заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский, много лет работавший с Анной Политковской.

Расскажите, как Москва отреагировала на смерть Анны?

Резонанс огромный. Сегодняшний номер «Новой газеты», посвященный Ане, разошелся с утра. Речь идет о допечатывании тиража. Нам продолжают поступать соболезнования, это пачки телеграмм. Все просто убиты.

Анна много писала о Чечне, о нынешнем пропутинском режиме Кадырова и лично о самом Кадырове. Как по-вашему: сторонники или противники Кадырова могли быть заказчиками?

Пятьдесят на пятьдесят. Это злодеяние могли совершить и противники Кадырова, чтобы скомпрометировать, перечеркнуть его политическую биографию, потому что после его тридцатилетия возобновились разговоры о его президентстве. Я не исключаю, что нашлись фигуры, которые приняли решение вот таким образом нанести удар по Кадырову. Но я еще раз хочу сказать, что Аня писала и о злодеяниях этого режима, о похищениях людей, о пытках. Статья, которую она планировала опубликовать в сегодняшнем номере, была о пытках в Чечне.

Где этот материал?

Он был у нее дома. Она не успела его отправить. Сейчас он у следователя, скорее всего уже в законченном виде. В субботу мы не очень торопимся, потому что время подписания позднее, возможно, она хотела отправить его по электронке. Там ведь есть фотографии жертв…

Позвольте уточнить, материал был о пытках над противниками режима?

Да. Насколько я знаю. Она делилась планами с выпускающим редактором. С его слов, Анна рассказывала, что этих чеченцев под пытками заставляли признаваться, что они – враги режима. Может быть, они и не враги… Кто бы ни были эти люди, речь идет о пытках.

Политковская беспощадно критиковала всех: генералитет, армию, ГРУ, Кремль. Вы не предполагаете, что ее могли убить по заказу российских властей?

Официальная власть очень такая фрагментарная. Я не хочу даже думать, что какой-то приказ прозвучал сверху… Да нет, я это исключаю. Хотя, с другой стороны, если вспомнить убийства Дмитрия Холодова в 1994 году. Ну кто его убил?

Какая Анна Политковская была по жизни?

Она была человеком чести. Бесстрашная была. Она ведь вторую Чеченскую войну от начала до конца прошла. Она не только писала об ужасах войны, людей оттуда вывозила. Она вывезла оттуда дом престарелых, всех этих несчастных, больных, брошенных, всеми забытых. Все силы на это положила. Она детей чеченских вывозила из интерната в районе Катаямы. Она была защитником людей. А это по нынешним временам очень редкая профессия. И журналисты этой профессии чураются, мы же все супер, это не для нас – вывозить каких-то стариков.

Она в офисе редакции часто работала или больше дома?

В редакции работала регулярно.

А у нее была своя чашка?

Про чашку не помню. Но на столе – творческий беспорядок, куча писем. Люди к ней постоянно приходили.

А как переносят горе ее родные?

Этой трагедии предшествовала еще одна трагедия. Мама Ани в больнице, она - онкологическая больная. А дней десять назад отец скончался от инфаркта по пути в эту больницу. Не знаю, что это такое… Вот так. У нее дети, сын Илья и дочь Вера. Сыну двадцать восемь, дочери за двадцать. Я грешным делом с ними не общался, завтра у нас похороны.

А была реакция от Президента?

От американского – да, от российского - нет. Ни один так называемый высокопоставленный государственный чиновник не отреагировал.

Может, пока не сообразили что сказать?

Как это глава государства не знает, что говорить?.. Если вы обратите внимание, то эта российская медлительность… Погиб экипаж Курска – молчание из-за кремлевских зубцов, 1 сентября случился Беслан и только 6 сентября Президент обратился к нации. Ну не знаю, почему Буш не растерян, а Путин растерян. Видимо, какие-то слова там подбирают. Хотя, что здесь подбирать слова... Убили женщину? Как передал Рейтерс: «Америка в шоке. Кремль молчит».

Как вы оцениваете существующий политический режим в России?

Авторитаризм. И многое говорит о том, что нас ждут серьезные испытания.

Записала Лана Самохвалова

Материалы Анны Политковской можно читать здесь