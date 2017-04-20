ВАСУ не захотел рассматривать иск экс-генпрокурора Шокина к Раде и Порошенко



Высший административный суд отказал в рассмотрении по существу иска экс-генпрокурора Виктора Шокина о возобновлении его на должности. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Валентина Мороза.

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«В удовлетворении ходатайства истца о восстановлении срока до подачи иска в ВАСУ отказать, административный иск Виктора Шокина к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене решений оставить без рассмотрения», - заявил Мороз.

Как сообщал УНИАН, суд принял в производству иск Шокина к Верховной Радуеи президенту Петру Порошенко по поводу восстановления его в должности генерального прокурора.

По данным пресс-службы ВАСУ, Шокин требовал отменить постановление парламента о разрешении на его увольнении с должности генпрокурора и соответствующий указ президента: «Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 29 марта 2016 года о предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Шокина с должности генпрокурора. Также признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина, а также указ президента от 23 июня 2016 года №269/2016. А также восстановить Шокина на посту».