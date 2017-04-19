В сенате Нидерландов назвали дату рассмотрения ассоциации с Украиной

Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации Украины-ЕС 23 мая.

Комитет вынес эту дату на утверждение главе МИД, который должен одобрить или перенести дату до 9 мая, сообщается на сайте парламента.

В случае переноса, следующей датой в комитете предлагают 6 июня.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.