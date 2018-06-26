Отчет правительства: полдня позора для оппозиции и новый иммунитет Кабмина

Отчет правительства по-украински – это полдня позора для оппозиции, полтора часа пиара для премьера при чтении собственного доклада и полугодовой иммунитет Кабинета Министров. Оппозиция во второй раз получила урок: операцию по устранению Тимошенко надо готовить тщательнее – когда хорошо все просчитано и “сюрпризов” в виде нехватки голосов не предвидится. Партия регионов рассчитывала, что коммунист Леонид Грач все же повлияет на коммунистов. Говорят, что как мог пытался помочь в этом Секретариат Президента.

Суть доклада премьера заключалась в том, что стране трудно, но бюджет вроде бы выполняется, пенсии платятся, зарплаты в течение года будут расти, создан стабилизационный фонд, увеличены уставные капиталы государственных банков, лишь бы нам не мешали. А если бы не политика Нацбанка, то, мол, и курс выше семи гривен не поднимался бы. И в завершение – приходите в правительство, которое мы будем переформатировать, делегируйте своих представителей, и будет счастье вам и нашей стране. Ничего неожиданного и непредсказуемого...

После доклада начались выступления представители фракций. И тут случилась драка и своего рода пробное голосование. Дело в том, что первыми на выступление записались члены БЮТ и НУ-НС, а это означало, что Юлия Владимировна еще добрых полчаса отвечала бы на комплиментарные вопросы членов собственной и дружественной фракций. Это вызвало довольно бурную реакцию “Регионов”, которые решили, что Литвин “схимичил”. Литвин предложил переголосовать возможность повтора процедуры записи. Поставил на голосование, на табло высветилось 185 голосов. (Уже тогда не верилось, что за отставку будет намного больше). И тут к трибуне рванулись “регионалы”, премьера едва успели отвести к правительственной ложе. Легкая драка, выяснение отношений, предложение спикера поставить к себе в президиум наблюдателей от оппозиции, которые бы контролировали процесс. И наконец новое голосование за право провести перезапись желающих на выступление. На этот раз желание “Регионов” удовлетворило конституционное большинство. Члены оппозиции и коалиции начали задавать вопросы.

Лучше бы они этого не делали. Потому что, скажем, на вопрос Анатолия Гриценко, где копии газовых контрактов, Юлия Тимошенко сказала, что согласно договору они конфиденциальны, а затем еще десять минут рассказывала, сколько именно и на чем заработала компания “РосУкрЭнерго”, представители которой сидят во фракции “Регионов”.

А когда Сергей Левочкин неосторожно спросил, почему не пришел отчитываться Президент, Юлия Владимировна, мастерица экспромта, просто разошлась. “Это же вы его команда – Фирташ, Левочкин и Бойко, вы же у него ежедневно, а я не могу поговорить уже три месяца”. На что Сергей Головатый попросил Литвина останавливать премьер-министра, когда она оскорбляет главу государства и ведет себя как “днепропетровская базарная сами знаете кто”.

Думаю, для зрителей долгие и претенциозные вопросы Николая Азарова и Ирины Акимовой членам правительства звучали скучнее, чем энергичные и, конечно, популистские ответы премьера и министров. Складывалось впечатление, что мы уже слышали и все эти вопросы, и все эти ответы – о бюджете, инфляции, ценах на газ...

По тону вопросов, звучавших от коммунистов, можно было понять, что настроены они далеко не воинственно. Когда член группы “За Украину” Станислав Аржевитин спросил об оздоровлении банковской системы, Юлия Владимировна радушно заметила: “Мы команда, которая идет вместе за Украину, а вы – группа, так давайте идти вместе”. Кстати, группа “За Украину” ясного ответа на наш вопрос, как она будет голосовать – за недоверие или против – не дала. Им премьера особенно не за что любить, но после того, как почти загнулась партия НУ–НС, а Вячеслав Кириленко перестал ее возглавлять, то и Банковую не за что благодарить, а тем более выполнять указания о совместном голосовании с “Регионами”. Им как в романсе о ямщике: некуда больше спешить, некого больше любить – решили, по их словам, посмотреть по ситуации и определиться перед самим голосованием.

Перед последним перерывом “регионалка” Анна Герман решила примерять косу миротворицы: “Давайте, прекратим это и почтим память умершего Павла Загребельного”... “Госпожа Герман, хочу напомнить, что мы еще вчера почтили память, а вам некрасиво использовать его похороны для пиара”, – отреагировал Владимир Литвин.

Впрочем, память Павла Архиповича еще раз почтили и объявили перерыв, чтобы депутаты пошли попрощаться с ним в клуб Кабмина.

Впрочем, большинство народа провело время в буфете. Коммунисты от вопросов отмахивались. Коммунист Петр Цибенко заявил, что его однопартийцы все-таки будут голосовать за отставку правительства. Стало очевидно, что переговоры в формате КПУ – ПР прошли успешно. “Регионалы” давали апокалиптические прогнозы относительно экономики. А на вопрос, верят ли в отставку правительства, отвечали, что им главное было послушать правительство.

После перерыва Юлии Владимировны в правительственной ложе не было, я ее прекрасно поняла: отвечать на вопросы непросто, тем более они тысячу раз звучали в телеэфирах. Ушла она, по версии Турчинова, общаться с представителями МВФ. Но вскоре вернулась – чтобы услышать себе “приговор”.

Перед этим объявили еще один перерыв, чтобы все депутаты зарегистрировались лично (у столов регистрации, а не карточками), и не было обвинений, что голосуют отсутствующие. Правда, “регионалы” эту инициативу Литвина проигнорировали. Сказали, что будут регистрироваться карточками (мол, не хотят быть клоунами). Создавалось впечатление, что “Регионы” всячески оттягивают голосование – оно и понятно. Простейшие подсчеты показывали, что набрать 226 голосов, даже при условии стопроцентного голосования коммунистов и членов группы “За Украину!” и ЕЦ, не набиралось.

“Приговор” для премьеры обернулся ее полной победой. Она наверное об этом знала, потому и появилась в зале – насладиться очередным поражением оппозиции и Банковой. При решении за недоверие правительству отдали голоса всего 203 депутата. 172 – от Партии регионов, 20 коммунистов, 10 нунсовцев, 1 – бютовец.

О том, какую цену заплатила Юлия Владимировна за свою победу, мы узнаем уже на следующей неделе. Согласно ее обещанию, тогда начнется переформатирование правительства и трудоустройство новых (пусть и неформальных) членов коалиции.

Маша Мищенко