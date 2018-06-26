Тимошенко: выборы все расставят по своим местам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что сегодняшний отчет правительства в Верховной Раде станет толчком к консолидации Кабмина и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде.

«Обсуждение социально-экономической ситуации в Украине является абсолютно своевременным, нужным. Я очень надеюсь на то, что это станет не основой для политических разборок, а основой для консолидации, для принятия важных решений, и для объединения парламента, правительства в единую команду, которая может давать результат в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поблагодарила депутатов, которые входят в коалицию, а также председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА за эффективную работу парламента за последние два месяца.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не хочет приукрашать ситуацию, которая сложилась в Украине. «Ситуация чрезвычайно тяжелая, но она тяжелая не только в Украине, но и во всем мире. Именно поэтому мы должны сегодня откровенно поднять проблемы и дать ответы», - сказала она.

О НАМЕРЕНИЯХ

«Размер среднегодовой минимальной заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом, реальной заработной платы, планируется на уровне плюс 18%, в бюджетной сфере – плюс 8,8%», - сказала она.

По ее словам, правительство будет пытаться на протяжении года постепенно увеличить заработную плату учителям на 12,6%, а также врачам – на 12%.

«Это несмотря на то, что кризис разрывает страну», - подчеркнула премьер-министр.

Бюджет Стабилизационного фонда будет сформирован до марта.

«Я надеюсь и верю, и работаю для того, чтобы Стабилизационный фонд был заполнен до марта, и с марта мы начали его расходовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что бюджет Стабилизационного фонда будет формироваться за счет внешних заимствований.

«Этот Стабилизационный фонд составляет больше 21 млрд. грн., и он будет направлен исключительно на расходы развития», - подчеркнула она.

В частности, по словам премьер-министра, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использоваться на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что из бюджета Стабилизационного фонда планируется выделить 2,756 млрд. грн. на закупку и модернизацию вооружения для украинской армии.

Глава правительства также сообщила, что из Стабилизационного фонда планируется выделить 800 млн. грн. на ипотечное кредитование, также на увеличение уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка».

Премьер-министр обещает кадровые ротации в правительстве, если не будет выражено недоверие Кабмину

«Если сегодня будет поставлен вопрос об ответственности правительства, по сути дела об отставке правительства, и это предложение не будет поддержано в зале, то на следующей сессионной неделе будет проходить ротация в правительстве», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что сейчас важно, чтобы в правительстве работали единомышленники.

«Попытаемся сделать так, чтобы и политические силы, которые захотят предложить самых сильных министров, пожелавших войти в коалицию, мы учтем эти предложения. Правительство в такой кризисной ситуации должно быть сильным», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшний состав правительства «делает даже невозможное».

«Сегодняшние министры делают даже невозможное, чтобы защищать страну в это кризисное время», подчеркнула глава правительства.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

- о январском бюджете

Бюджет в январе перевыполнен благодаря новому руководителю Государственной таможенной службы Украины.

«Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы, за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода бюджет был выполнен на 47% по таможне. Это просто радикальный провал планировался, планировался сознательно, и только приход нового руководства позволил за 4 дня поднять эти ресурсы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что госбюджет за январь выполнен на 101%.

«Это значит, что мы сработали плюс 117 млн. грн. к плану», - добавила она.

«Как бы трудно ни было, как бы страну ни сотрясал кризис, мы прогнозируем, что в следующие месяцы доходная база достаточна, чтобы выполнять запланированный бюджет», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 года правительство освободило Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины и назначило на эту должность Анатолия МАКАРЕНКО, который до того работал начальником Киевской региональной таможни.

- о газовых контрактах

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос народного депутата Украины, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, как можно ознакомиться с этими документами, чтобы можно было сделать вывод, «есть ли основания говорить о предательстве или о победе», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти документы являются конфиденциальными.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - сказала она. В то же время, она отметила, если А.ГРИЦЕНКО имеет доступ к работе с документами в специальном режиме, то правительство готово ему предоставить их.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «нам там нечего скрывать, контракты успешны для Украины».

По ее словам, все обвинения правительству связаны с тем, что с газового рынка выведен «теневой посредник «РосУкрЭнерго». Она обвинила представителей оппозиции, в частности, народного депутата Украины Юрия БОЙКО (фракция Партии регионов), в том, что в свое время он подписал документы, которые предусматривают сдачу газовых хранилищ в аренду «РосУкрЭнерго» по цене «в 16 раз ниже рыночной».

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что был подписан контракт о транзите газа по цене 1,6 дол., и запрещено ее изменять в течение пяти лет.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор покупки-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 дол. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.

- о Президенте

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что пропрезидентская часть во фракции Партии регионов, в частности, Сергей ЛЁЕВОЧКИН, Юрий БОЙКО должны были привести Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сегодня в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня в парламенте, отвечая на вопрос депутата Партии регионов С.ЛЁВОЧКИНА, почему В.ЮЩЕНКО не пришел на отчет правительства в Верховную Раду.

«Я хочу напомнить, если вы о Президенте спрашиваете, вы – господин ЛЁВОЧКИН, БОЙКО и ФИРТАШ – команда Президента, так приведите его в парламент!» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, функционирование «РосУкрЭнерго» за последние годы «достаточно, чтобы его (Президента – УНИАН) заманить сюда».

«Мне очень интересно, что вы мне задаете вопрос о Президенте. Это я должна спросить, что он будет делать – вы же у него каждый день, а я не могу три месяца с ним пообщаться», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к депутату-регионалу.

Отвечая на вопрос С.ЛЁВОЧКИНА о недостаточном количестве голосов у коалиционного большинства, премьер-министр сказала: «У нас очень тяжело складывалась коалиция, да, у нас очень тяжело складывалось правительство, да, у нас были большие проблемы, связанные с одной частью коалиции, но, уважаемый господин ЛЁВОЧКИН, у нас сегодня есть коалиция, есть правительство, и есть работа, которую делает правительство. А что же ваша партия не в состоянии создать коалицию, правительство и дать стране результат? Проголосуйте, создайте, никто же не мешает».

В свою очередь член фракции Партии регионов С.ЛЁВОЧКИН, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО заметил, что Президент ее политический партнер, который сделал ее рейтинговым политиком и премьер-министром.

«Ваше правительство не работает, оно фактически разрушает экономику страны», - сказал он.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Сергей ГОЛОВАТЫЙ отметил, что когда премьер-министр себе позволяет «своими устами переходить на стиль днепропетровской базарной, не буду говорить кого, по отношению к главе государства», так это недопустимо.

Он подчеркнул, что Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН как спикер должен остановить «базарный стиль премьер-министра, потому что политик может себе все позволять, только не премьер-министр».

И НАПОСЛЕДОК СКАЗКА О МАУГЛИ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет «мародерством и преступлением» попытки политических сил делать рейтинги на кризисе.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина не потеряет свой шанс. По ее словам, для этого «мы должны в политике не как кошка с собакой жить».

Ю.ТИМОШЕНКО призвала все политические силы «стать одной национальной государственной командой».

«Сегодня является мародерством и преступлением делать свои гнилые рейтинги на несчастье страны, делать свои рейтинги на критиканстве и панике и истерии», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что страна не сможет выйти из кризиса, если не давать губернаторам принимать участие в совещаниях, выполнять поручение правительству.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня сложно бороться с инфляцией и предпринимать шаги для поднятия экономики, если политики сознательно «в том числе и присутствующие в этом зале, разрушают гривню, выходя на спекулятивные рынки и покупая сегодня то гривню, то доллары». «Это преступление зарабатывать на кризисе, это мародерство», - добавила она. При этом подчеркнула, что «если нужно называть поименно, то мы будем называть поименно».

Премьер-министр считает, что из кризиса удастся выйти в том случае, если у политиков хватит «мудрости, здравого смысла и главное – любви к своей стране».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что необходимо «все беспорядки прекратить и так, как в известной сказке Маугли, водяное перемирие во время засухи – никто никого не ест, уважаемые друзья, а все друг друга пытаются напоить живой водой, чтобы страна не утратила шанс, который у нее сегодня есть».

По ее словам, выборы всё расставят по своим местам.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодня политики «мощно раскачивают ситуацию в обществе». По ее словам, сегодня людей «толкают на забастовки и протесты». В то же время она отметила, что «люди намного мудрее политиков» и не принимают участия в акциях.