В Черногории задержали участницу "газовой схемы" Онищенко - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает меры для экстрадиции в Украину задержанной в Черногории участницы "газовой схемы” народного депутата Александра Онищенко Ирины Мусиенко. Об этом САП сообщает на своей странице в Facebook.

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В частности, по данным Антикоррупционной прокуратуры, 7 апреля в аэропорту Подгорица властями Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержали гражданку Украины Мусиенко, которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме” депутата Онищенко, в частности, в совершении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.

Сейчас САП принимает все возможные меры для экстрадиции Мусиенко на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

При этом в прокуратуре отметили, что Мусиенко покинула территорию Украины в день первых задержаний участников "газовых схем" – 15 июня 2016 года, и до сих пор не возвращалась.

13 августа 2016 года ей было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины, а постановлением детектива НАБУ от 13 августа объявлен розыск.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Также НАБУ объявило в розыск по меньшей мере семерых фигурантов "газовой схемы" Онищенко.