Директор НАБУ надеется на задержание и экстрадицию Онищенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что подозреваемый в организации коррупционной схемы по продаже газа народный депутат Александр Онищенко будет задержан и передан в Украину.

Об этом он сказал в размещенном на сайте НАБУ интервью "Громадському".

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Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность заочного осуждения Онищенко, Сытник отметил, что это вопрос больше к прокуратуре.

"Конечно, мы с Холодницким (председателем Специализированной антикоррупционной прокуратуры) обсуждали как вариант развития событий в отношении Онищенко именно заочное осуждение. Но мы все же надеемся, что будет соответствующее задержание и экстрадиция. Ведь, если он появится на территории Украины, то все дело начинается заново - это в случае применения процедуры заочного осуждения. Не хотелось бы дважды ходить по одному и тому же кругу", - сказал директор бюро.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

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Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на соглашение со следствием. Среди них - директор биржи "Львовская универсальная", директор товарной биржи "Центр" и брокер одной из бирж, которые организовывали фиктивные аукционы по продаже газа в пользу фирм, подконтрольных Онищенко.

Также соглашение со следствием заключили куратор и лицо, ответственное за создание фиктивных предприятий, через которые выводились средства от перепродажи газа.