В Германии отреагировали на скандал с учебниками с "российским" Крымом

В пресс-службе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) в Нюрнберге сообщили, что по итогам проверки было принято решение "немедленно изъять" оба пособия TELC по изучению немецкого языка из списка одобренных, в которых содержится изображение "российского" Крыма, передает DW.

"Мы сожалеем, что в одном из одобренных нами учебных пособий содержится ошибочная карта, - сказала пресс-секретарь ведомства Андреа Бринкман. - При этом мы особо отмечаем, что этим мы не хотим сделать политическое заявление".

По ее словам, ведомство не принимало участия ни в разработке, ни в финансировании учебных пособий фирмы TELC. Бринкман также отметила, что в июне 2016 года учебники получили лишь предварительное одобрение ведомства, поскольку TELC на тот момент не предоставила их окончательный вариант для печати - "помимо некоторых дополнений и вступительного слова, не было и карты", которую теперь критикуют.

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Несмотря на изъятие учебников из списка одобренных, организаторы интеграционных курсов смогут продолжить с ними работать, сообщили в BAMF. Немедленный отказ от учебников в ведомстве сочли "несоразмерно жестким" по отношению к тем, кто уже начал заниматься.

При этом ведомство проинформирует их о том, что в них содержится ошибочное изображение Крыма и о том, что компания-автор учебников исправит ошибку, а учебники можно будет заменить.

Как сообщал УНИАН, в Германии организация, которая действует при поддержке правительства, напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России.