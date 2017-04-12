Испанский прокурор Кастресана согласился принять участие в конкурсе на аудитора НАБУ - нардеп

Испанский прокурор Карлос Кастресана согласился принять участие в конкурсе кандидатур от Верховной Рады Украины на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

«Карлос Кастресана прислал мне сообщение, что он согласен, чтобы мы рассмотрели его кандидатуру. Это большая честь для нас», - заявил депутат.

Соболев отметил, что Кастресана был первым руководителем международного антикоррупционного трибунала, который отправил за решетку президента Гватемалы и большинство парламента.

При этом председатель профильного комитета напомнил, что условия конкурса предусматривают сбор заявок от кандидатов до 3 мая.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту эффективности деятельности НАБУ, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

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21 марта Верховная Рада снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и «БПП», не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

5 апреля антикоррупционный комитет Верховной Рады объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента. Сообщалось, что принять участие в конкурсе согласилась бывший американский прокурор Марта Борщ.

Кроме того, вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс предложил 4 кандидатуры на должность аудитора: профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Шевченко, эксперта Совета Европы Александру Яновскую, вице-президента Союза адвокатов Украины Сергея Гончаренко, юриста Мирьяну Лазарову-Трайковску, которая была судьей Европейского суда по правам человека от Македонии, а также Аркадия Бущенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

В профильном парламентском комитете тогда заявили, что эти кандидатуры могут рассматриваться как потенциальные кандидаты на аудитора НАБУ.