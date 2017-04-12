В Госдепе объяснили скандальный вопрос Тиллерсона об Украине

Представитель Госдепа США Роберт Хаммонд объяснил, почему госсекретарь США Рекс Тиллерсон задал на саммите в Италии главам МИД стран G7 вопрос о том, почему американские налогоплательщики должны беспокоиться об Украине.

Хаммонд назвал вопрос госсекретаря США об Украине "риторическим приемом", передает Bloomberg.

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Тиллерсон фактически заявил, что США и Европа не должны отменять санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину и оккупации Крыма.

"Вопрос, наверное, заставил бы любого европейского чиновника опасаться, что Трамп может ослабить санкции и позволить бывшему советскому государству вернуться на орбиту влияния России", - пишет Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон перед тем, как отбыть с визитом в Москву, поинтересовался у своих европейских коллег из стран "Большой семерки", почему американские избиратели должны переживать за конфликт в Украине.