НАПК обнаружило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в финансировании партий «Самопомич» и «ВО «Батькивщина». Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство проанализировало отчеты политических партий, которые в IV квартале 2016 года получили государственное финансирование своей уставной деятельности: «Народный фронт», «Самопомич», «Радикальная Партия Ляшко», «Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «ВО «Батькивщина».

«Национальное агентство выявило нарушения в финансировании партии (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах партии «Самопомич» и партии «ВО «Батькивщина», - отмечается в сообщении.

В НАПК отметили, что заключения, подготовленные Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции, будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течение пяти дней со дня принятия решения.

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В ведомстве напомнили, что согласно части 14 статьи 17 закона «О политических партиях в Украине», подготовка и утверждение заключений по результатам такого анализа осуществляются в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило между политическими партиями 391 млн 32 тыс. грн, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партий в 2016 году.

Верховная Рада 8 октября 2015 года приняла закон о финансировании партий из государственного бюджета. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2016 года средства из госбюджета должны получать партии, которые прошли в парламент на выборах 2014 года. А после следующих выборов финансирование получат те политические силы, которые наберут более 2% голосов избирателей.