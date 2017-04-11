G7 призвала Россию допустить правозащитные миссии в оккупированный Крым

Страны «Большой семерки» обеспокоены ухудшением ситуации в сфере прав человека в оккупированном Крыму и призывают Россию допустить правозащитные миссии на полуостров. Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7 по результатам двухдневных консультаций в итальянском городе Лукка.

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«Мы едины в нашем убеждении, что кризис в Украине может быть решен только дипломатическими средствами, в полном уважении к международному праву и принципам и при полной поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины», - говорится в заявлении.

Страны G7 вновь осуждают аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией и подтверждают политику ее непризнания и санкций против тех, кто к этому причастен.

«Мы обеспокоены сообщениями, заслуживающими доверия, об ухудшении ситуации в сфере прав человека в Крыму и призываем Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных правозащитных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных неправительственных организаций в Крыму», - отмечается в коммюнике.