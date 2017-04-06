Министр обороны Литвы: Санкции против РФ из-за агрессии в Украине надо продлевать

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявляет, что санкции против Российской Федерации из-за агрессии в Украине надо продлевать, но основания их введения из-за ситуации в Украине не надо сравнивать с возможными причинами для введения санкций из-за ситуации в Сирии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в рамках 10-го Киевского форума.

«Прежде всего, санкции нужно продлевать на уровне Европейского Союза, а также это касается санкций, введенных со стороны США. Поэтому, говоря о санкциях против России, мы говорим о текущих санкциях из-за аннексии Крыма и ее агрессивного поведения в Украине. Я не объединял бы основания для Сирии с Украиной (относительно введения санкций - УНИАН)», - отметил Кароблис.

В то же время, он считает, что те действия, которые были в Сирии, надо квалифицировать как преступления, и их необходимо расследовать.

По его словам, те преступления являются основанием для введения санкций. Однако он считает, что «это должно произойти в рамках Совета безопасности ООН».