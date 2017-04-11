Необходимо усиливать противодействие российской пропаганде в Европе – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о необходимости усиления противодействия российской пропаганде в странах Европейского Союза и Восточного партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главами МИД Словакии, Венгрии и Чешской Республики сегодня в Киеве.

«Это относительно российской пропаганды и нетрадиционной войны против всего пространства ЕС. Здесь, и это безусловно, моя позиция, - нужно делать больше в плане того, как противостоять российской пропаганде, созданию фейковых новостей», - отметил Климкин.

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По его словам, Россия тратит огромные деньги, создавая «параллельные реальности».

«Одна из позиций, которую мы обсуждали, - это наше взаимодействие с пространством ЕС. Мы имеем Stratcom (Центр стратегических коммуникаций НАТО - УНИАН), и мы очень хорошо с ним сотрудничаем», - отметил министр.

«Но дело в том, как противостоять российской пропаганде. И это очень важно и для всего Восточного партнерства, и мы обсудим эту позицию завтра», - добавил Климкин.