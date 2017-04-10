"Порыв отчаяния": Турчинов рассказал, как собирался силой разблокировать штаб ВМС в Крыму
Шансов на положительный результат не было, признался Турчинов.
Во время российского вторжения в Крыму было несколько "опасных и трагических ситуаций", когда те, кто остались на полуострове, не могли защищать военные части.
Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет "Украинская правда".
"На эмоциях, я даже принял решение о силовом разблокировании Донузлава и штаба ВМС. Я собирался лично руководить операцией, прилетев в Крым с группой спецназа на транспортных самолетах", - заявил Турчинов.
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При этом он признал, что "шансов на положительный результат не было".
"...Пожалуй, это был просто порыв отчаяния. Тогда руководители силовых структур остановили меня. Разведка доложила, а затем и русские это подтвердили, что планировали сбивать все наши военные самолеты, которые попытаются сесть в Крыму", - рассказал секретарь СНБО.
Кроме того, Турчинов заверил, что еще на первом заседании СНБО он давал силовикам поручения "вывезти в Киев предателей вроде Аксенова и Константинова".
"К сожалению, спецслужбы не смогли выполнить эту задачу в условиях российской оккупации Крыма", - констатировал он.