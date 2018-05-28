Сергей Терехин: Я спрашивал Пинзеника, что это было. Он говорит – черт его знает

Экс-министр экономики, глава Комитета налоговой и таможенной политики Сергей Терехин ответил на вопросы УНИАН. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМОВЛЮБЛЕННОСТИ, Я БЫ НА МЕСТЕ ПИНЗЕНИКА БЫСТРЕНЬКО ЗАБРАЛ МАНАТКИ ИЗ КАБМИНА На днях Александра Кужель назвала Вашего соратника министра финансов Виктора Пинзеника «полным нулем»... Кому-кому, но только не Кужель давать оценки Пинзенику. Потому что для того, чтобы что-то оценивать, нужно хотя бы что-то знать.

А Вы лично уважаете его как экономиста? Уважаю!

Почему его докладная записка стала секретной и почему он от нее открестился? Такого рода бумаг внутри любого министерства ходит множество. Я не исключаю, что это был один из вариантов подготовки какого-то аналитического доклада.

Такого рода переписку не принято вести между министром и премьером. По одной причине – министр может в любой момент подняться или спуститься на один этаж и все рассказать главе правительства с глазу на глаз. Зачем писать какие-то докладные, потом куда-то их передавать, чтобы эту докладную кто-то повесил на гвоздь?! Но это даже не докладная, а какой-то апокалипсис. Нет логики...

Это Тимошенко с Ющенко общаются письмами... А здесь команда, здесь нет такого.

Скажу так: у каждого сегодня – и в правительстве, и в Верховной Раде – есть тревога. Паники нет. Но есть тревога. А в той записке была паника, что-то такое черное и без перспективы.

Я с Пинзеником разговаривал сразу после того, спрашиваю его: «Что это было?» Он говорит: «Бес его знает».

То есть он ее не писал?

Он ее не посылал. Потому я не знаю, о чем здесь говорить.

Какая судьба ожидает Пинзеника после записки? Отвечу аллегорически. В пору кризиса нормальный финансист, бюджетник не настаивает на увеличении доходов, а настаивает на уменьшении расходов. То есть все должны экономить: семья, предприятия, бюджет страны. А когда речь идет о сокращении каких-то программ, то как вы думаете, это популярно? Нет, абсолютно! Так можете представить себе, какое отношение может быть к тому лицу, которое такие вещи предлагает. Не думаю, что радужное.

Знаете, нельзя обижаться на правду.

Министр финансов – это политическая должность. Сейчас речь идет о каких-то ротациях в Кабмине. Я не исключаю, что вопрос будет поставлен и относительно Пинзеника. Просто возникает другой вопрос – а кто?

Я не вижу сейчас бюджетника, который имел бы более-менее самостоятельную позицию как экономист, который так глубоко знал бы дело.

Ну такая судьба Пинзеника – многим не нравиться. Кассиры, а Минфин – это большая касса, никогда никому не нравились, если они меньше выдавали денег, чем от них ожидалось.

Возможно, самого Пинзеника не устраивает та ситуация, которая сложилась с бюджетом. Потому нужно ставить вопрос иначе: хватит ли у Пинзеника нервов выдержать давление. Он понимает, что министр финансов в ближайшие один-два года будет самой непопулярной фигурой в стране.

Так скоро мы можем ожидать отставки Виктора Пинзеника?

С точки зрения самовлюбленности, самоуважения я бы на его месте быстренько забрал бы манатки из Кабмина. Но есть еще чувство какого-то долга, публичной ответственности. А с этим чувством у Пинзеника лучше чем у меня.

ЭТО КАКИМ ТУПЫМ НУЖНО БЫТЬ, ЧТОБЫ СЕЙЧАС КЛАСТЬ ДЕНЬГИ В БАНКИ А Вы, как бывший министр экономики, какие бы Вы предложили первоочередные шаги относительно выхода из кризиса? Я уже предложил – еще три месяца тому назад.

Как по мне, в бюджетной сфере должны быть очевидные вещи. Это замораживание любых расходов, не связанных с ухудшением качества жизни человека.

Есть такой проект закона №3306. Я его автор. На этой неделе он тоже стоит в повестке дня ВР – не знаю, дойдет ли до него дело. В нем есть набор мер для оживления температуры экономики.

Например, там есть приемы по удешевлению амортизации относительно энергосберегающих технологий, ядерного оборудования. Относительно улучшения платежного баланса, привлекательности для прямых долгосрочных иностранных инвестиций. Еще там предлагаются изменения в жилищное строительство. Есть предложения банкам – что им делать, когда они не могут спрогнозировать поведение валютного курса.

Это я только фрагментарно рассказал...

Также у нас группа пишет проект закона относительно стабилизации денежно-кредитного рынка. Мы надеялись, что этим будет заниматься Нацбанк, но они отмечают 70-летие Стельмаха в Вене. Там есть много специальных норм – о них знают только узкие специалисты. Например, много иностранных банков-“дочек” не могут месяцами получить капитал от “мам” из-за границы, поскольку в Нацбанке есть абсолютно идиотское правило: если изменяется акционерный капитал, то необходимо проверить всех акционеров. И проверяют по два месяца. Вопрос – зачем? Что там проверять? И эти банки сидят с голыми балансами.

Скажите мне, пожалуйста, что такое в этой стране учетная ставка? Во всех странах учетная ставка центробанка – это открытое предложение денег. У нас – это то, что заблагорассудится члену правления Нацбанка утром после доброго вечера. То есть ничего не значит. Никаких ориентиров, кроме штрафов, эта учетная ставка не дает.

Что сегодня делает Нацбанк? Непонятно!

А как вам нравится ситуация с валютным курсом? Кто может спрогнозировать, кроме инсайдеров в правлении, поведение курса?

Меня сначала спрашивали, теперь не спрашивают: «Какие ваши прогнозы относительно курса?» Говорю: «Не знаю, поскольку я не психиатр». Я не знаю, с какой ноги встанет Стельмах. Все прогнозы сегодня от лукавого, потому что у нас нельзя сделать прогнозы, даже зная динамику уменьшения золотовалютных резервов.

Ну какой (ругательное слово. – Авт.) из Нацбанка запретил выдавать досрочные депозиты? Кстати, Шаповалов (Анатолий Шаповалов – первый заместитель главы Нацбанка Украины. – Авт.) сейчас открещивается, говорит, что они не запрещали, а только рекомендовали людям выполнять свои обязательства.

Нацбанк – регулятор банков, а не вкладчиков. Ну пусть запретили вкладчикам перерывать депозиты, но почему они позволили банкам досрочно погашать кредиты, взятые за границей. Где смысл? Залезть к гражданину в карман и предварительно заплатить оффшору?!

Стельмах говорил, что все исправится, когда граждане опять понесут деньги в банки. Вы мне скажите, это каким тупым нужно быть, чтобы сейчас класть деньги в банки?

СТЕЛЬМАХ НЕ ПОНИМАЕТ СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ Так поэтому Юлия Владимировна хочет заменить главу Нацбанка? Или потому, что ей нужен печатный станок? У меня есть две версии. Я Стельмаха знаю много лет, и у меня с ним личные счета, поскольку 19 февраля 1993 года правительство Кучмы приняло декрет о валютной регуляции. Его автором был я, один, без ансамбля. Я очень гордился этим декретом. Но через полгода Стельмах (Ющенко, как всегда, когда принимаются плохие решения, убегает за границу, в командировку, тогда тоже был) вместе с Кучмой подписали общее постановление об установлении так называемого фиксированного курса, которое привело к огромной коррупции, и в конце истории – к гиперинфляции. То есть Стельмах был инициатором установления государственной цены на деньги.

После этого я подал в отставку с должности заместителя министра, хотя мне было 29 лет, и я имел неплохие перспективы.

У меня с ним длинная история... Я убежден, что Стельмах не понимает сегодняшней ситуации. Он банкир советского времени, когда это был не банкир, а кассир: сколько ему дали из бюджета, сколько он и распределил. А еще он допускает сегодня риски большой коррупции. Я не хочу прямо обвинять, но риски огромной коррупции есть: и в рефинансировании, и в покупке валют, и в разном отношении к банкам.

И последнее – Стельмах очень быстро поменял стиль жизни за последние три года. То есть стал намного лучше жить. Больше не могу сказать, потому что я экономист, а не прокурор.

Я в политике уже давно, и когда происходят такие резкие скачки благополучия, то есть над чем задуматься.

Способно ли правительство Тимошенко выродить хоть какие-то антикризисные меры? А почему бы нет?

Вернусь опять же к проекту №3306, которого я автор... Его 80 процентов – это результат анализа тех антикризисных мер, которые применялись в Европе и США. Кроме прямого субсидирования или кредитования, потому что в бюджете нет денег, остальные подходы – системные, стандартные, но они не полностью отвечают требованиям валютного фонда. И здесь правительство находится “в растопырке", поскольку де-факто деньги МВФ в Нацбанке, а правительство должно выполнять позиции меморандума, которые Валютный фонд потребовал от него.

Все привыкли за последние четыре года купаться в масле. Ответственность за избыточное потребление переносилось на где-то-когда-то...

Возможно ли в Украине повторение ли ситуации начала 90-х годов? Все возможно. Это зависит от того, как мы поведем себя.

Мы можем применять теорию более дешевых денег, но с умом. Мы можем исправить ситуацию с бюджетом, но для этого нужна политическая воля парламента. Нужно заморозить определенные программы, без которых можно прожить.

Можем, но с нашим сплошным популизмом – и моим тоже, – это очень тяжело сделать.

Вот “Регионы” говорят, что нужно отправить в отставку Тимошенко, потому что у нее программы нет, а они бы пришли и все быстренько исправили.

Я спрашиваю Азарова: «Николай Янович, а покажите мне хоть один проект закона, хоть какие-то предложения».

Он каждый раз отвечает: «Когда мы придем, все будет в шоколаде».

Они, по-видимому, боятся открыть Вам свои секреты, чтобы Вы ими не воспользовались... Если кризис 90-х повторится, найдется ли, по вашему мнению, какой-то умник, который пропихнет закон о... ну чем-то вроде трастов? (Уклончиво. - Авт.) Кризис всегда очищает. Она делает людей более сильными. Потому все будет нормально...

С НАШИМ ПОПУЛИЗМОМ МЫ НАЧНЕМ ВЫХОДИТЬ ИЗ КРИЗИСА В 2011 ГОДУ Когда, по вашему мнению, закончится кризис? Зависит от того, как мы повернем свою внутреннюю политику. Если консервативно – то быстрее. Если популистически – а к этому все идет, – то дольше.

Если идти темпами, которыми двигается ЕС, то, как правило, мы входим в кризис позже и выходим позже.

Читал неофициальную аналитику относительно выхода Европы из кризиса – там говорят, что Европа начнет выходить посередине 2010 года. Поэтому считайте – мы, по-видимому, в начале 2011-го.

Мы еще не упали на дно. Посмотрите, что будет твориться в следующие три месяца.

Почему в Украине кризис проходит тяжелее всего? Сейчас еще рано об этом говорить, потому что мы еще не достигли пика проблем с занятостью, корпоративными финансами, публичными финансами. Проживем еще квартал, тогда можно будет сравнивать, каковы отличия национального кризиса от интернационального.

Все опрошенные нами эксперты сказали, что по нынешнему бюджету страна жить не может... Сейчас должна закончиться миссия Валютного фонда. Мы посмотрим, что они нам скажут. Опять же, здесь нужно решить, каким путем мы идем.

Бюджет – это квинтэссенция политико-экономического мнения правительства. Так вот пусть решают, как дальше жить. Я сторонник европейского метода, считаю, что важнее всего сейчас – начать экономить на себе ради оживления экономического тепла.

А вы знаете, что перед выборами никто на себе экономить не хочет.

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК – ЭТО БЛЕСТЯЩИЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЛЕТАНТ Арсений Яценюк сказал, что Пенсионный фонд – банкрот. Заместитель председателя Секретариата Президента Роман Бессмертный - что существует реальная угроза дефицита ПФ... Ой, Ромчик, еще и ты лезешь в экономику?

Публичное учреждение банкротом быть не может априори.

Докладываю вам: у нас дефицит ПФ возник в 2004 году, когда Янукович выплатил предвыборные надбавки, и с тех пор он никогда не заканчивался. Он всегда есть, но это не значит, что ПФ банкрот, потому что источником покрытия дефицита ПФ является бюджет, налогоплательщики.

Арсений Яценюк – это блестящий, талантливый дилетант.

У Вас с ним тоже что-то личное?

Нет, это просто факт! Он прекрасный собеседник поговорить на тему «обо всем», но неглубокий.

Как Вы оцениваете назначение Валерия Хорошковского первым заместителем главы СБУ? Хорошковский на таможне сделал много добрых дел. Он как хороший бизнесовый топ-менеджер понимал, как можно без правил осуществлять любую деятельность. Начал устанавливать правила, многим наступил на мозоли. Его должность на таможне должна была быть совсем не политической, только собирай себе пошлину, но, как мне кажется, в последнее время он свою должность начал использовать в политических целях. Потому и скандал вышел.

Хорошковский сказал, что для Тимошенко все люди являются ресурсом для потребления. Ему, по-видимому, это пришлось почувствовать на себе. Вы тоже чувствуете себя таким ресурсом? Я сам кого захочу могу употребить.

ПРП – ЭТО, К СОЖАЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Существует ли Партия “Реформы и порядок” как самостоятельная единица? Или она полностью слилась с БЮТ? Нет, это виртуальный проект, к сожалению.

Были две группы. В 2002 году одна группа говорила о том, что нужно ассимилироваться в окружение Ющенко и готовить его к президентским выборам. Тогда даже ПРП на пару месяцев стала партией «Наша Украина», потом через суд забрали это название.

Вторая группа говорила, что мы и дальше должны перестраивать свои партийные структуры, чтобы доносить наше отличное мнение. Мы позиционировали себя как представители либерально-космополитического движения, которое сейчас очень немодно в мире, но без которого не может быть прогресса.

Победила первая группа, которая пробовала стать первым окружением Ющенко, но их оттуда немедленно попросили. Поскольку наш Президент любит, я так понимаю, новые лица, причем чтобы ротация была быстрой.

Возродить структуру теоретически можно, но сейчас это будет очень тяжело.

Я ВСЮ ЖИЗНЬ С ЮЩЕНКО СОБАЧИЛСЯ Объясните, как это переходить от одного лидера к другому? Каковы внутренние ощущения? Вы сначала были в лагере Ющенко, теперь – Тимошенко. А я никогда не был в лагере Ющенко. Никогда! Более того, всю жизнь я с ним собачился.

Самые большие профессиональные столкновения у меня были с Виктором Андреевичем, но на фоне Леонида Данииловича нужно было выбирать какую-то перспективу для страны.

Напомню, что я никогда от партии Ющенко не избирался в парламент.

Я по гороскопу кот, то есть не люблю начальство и не люблю быть начальником.

Мы с Виктором Андреевичем очень разные. Я киевлянин, горожанин, а он - не горожанин. У меня другое воспитание, другие глобальные моральные ценности. Так что меня может с ним объединять? Разве что только любовь к стране.

Какая у Вас сейчас зарплата?

Мои помощники знают, какая у меня зарплата. И моя жена... Я знаю приблизительно – это где-то 15–16 тысяч, плюс разные надбавки, в том числе за должность председателя комитета 20 процентов. Плюс содержание двух помощников. Грязными выходит 24 тысячи, но это с содержанием офиса.

Я не позволяю себе больших расходов и, как говорят, “изысков”. Я, например, езжу на своем авто, на которое не беру ни одной копейки, хотя могу. Не беру даже на его ремонт. Вот сейчас сломался, нужно выложить четыре тысячи гривен.

У меня пятилетний «Мерседес» запорожской сборки, который я взял у Васадзе в кредит пять лет тому назад.

СОЛНЫШКО МОЕ, Я САМ ИЩУ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ МНЕ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ В ПОЛИТИКЕ Можете ли простому украинцу объяснить, что происходит в нашей политике? Солнышко мое, я сам ищу человека, который бы мне это объяснил. Очень просто объяснить какое-то отдельно взятое событие, но вот такое я объяснить не могу.

Кого будете поддерживать на президентских выборах – Юлию Тимошенко? Да! Дежавю 2002 года – альтернатив нет. Ну не хотел бы я, чтобы следующий наш Президент почти терял сознание от самовлюбленности или объяснял политику на пальцах. Не хотел бы также, чтобы он был блестящим дилетантом.

К Юлии Владимировне имею больше симпатий, и от нее меньше риска для общества.

С Ющенко у нас были ожидания быстрого прогресса, драйв...

Тимошенко совсем неоднозначная фигура, но ожидание у меня от нее меньше, и рисков для общества меньше. Возможно, я ошибаюсь. Увидим.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я БЫЛ В КАЗИНО В ЖЕНЕВЕ В 1993 ГОДУ С НАШИМ ПОСЛОМ И ВЫИГРАЛ ТАМ $1000 Говорят, Вы любите казино. Какие казино в Киеве Вы посещаете? Это одна из баек. Ваши трасты я уже пропустил мимо ушей, потому что это тоже байка...

Хорошо, расскажу... Первый раз я жестко разругался с Кучмой, когда докладывал декрет о трастах Сергей Васильев. Он представлял Фонд госимущества, который и разработал этот декрет о трастах. Кстати, когда Васильева выгнали, он возглавил Всеукраинский союз трастов, пока трасты не позакрывали. А позакрывали их в соответствии с моим постановлением, которое я написал.

На том проекте я написал через весь проект: «Категорически отрицаю».

После открытого протеста после выступления Васильева я получил дикий нагоняй от Кучмы, который до того меня обнимал, целовал.

Потому это одна из баек, – что я имею отношение к трастам...

О казино этом еще одна басня. Где-то пятнадцать лет назад открылось какое-то казино в Киеве. По Киеву развесили бигборды с каким-то человечищем с бородой и с несколькими девушками. Тот ужасно был похож на меня – я тогда бороду носил.

И все начали мне говорить: «Слушай, это же ты». Даже жена меня доставала. Я должен был подвести ее к бигборду, чтобы она увидела, что костюм не мой, обручальное кольцо не мое. Аж тогда она поверила.

Последний раз я был в казино в 1993 году в Женеве, с нашим послом. Я тогда выиграл тысячу долларов.

А я вот думала, чем наши послы занимаются за рубежом... Настоящие мужчины делятся на тех, кто любит коньяк, и тех, кто любит виски. Вы к каким принадлежите? Виски я не люблю, коньяк так себе. Я люблю вина. У меня даже собственный виноградник в Одесской области есть.

Разговаривала Оксана Климончук