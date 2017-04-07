Парубий подписал и направил президенту закон о господдержке кинематографии в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал и направил президенту закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (№3081-д).

Читайте такжеУкраина для Путина - не последняя цель: Парубий рассказал, чего хочет глава Кремля

Как сообщается на сайте парламента, закон Парубий подписал и направил на подпись президенту сегодня, 7 апреля.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (№3081-д). В ноябре президент ветировал этот закон и вернул в парламент со своими предложениями.

В предложениях президента сказано, что принятым законом предлагается осуществлять государственную поддержку кинематографии за счет средств Государственного фонда поддержки кинематографии. Источниками формирования его определяются средства общего фонда госбюджета Украины в размере не менее 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, а также другие средства из общего фонда и средства специального фонда бюджета, полученные в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, в том числе средства, полученные в соответствии с законодательством о лотереях.

"Предлагаемый законом подход к определению источников поддержки кинематографии не согласуется с требованиями статьи 95 Конституции Украины, согласно которой исключительно законом о государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные потребности, их размер и целевое направление, и нормами статьи 4 Бюджетного кодекса Украины, по которым исключительно законом о государственном бюджете Украины определяются поступления и расходы государственного бюджета Украины", - отметил президент.

По убеждению главы государства, такие средства в установленном бюджетным законодательством порядке должны определяться и направляться в фонд, который будет осуществлять поддержку развития культуры и искусств Украины.

Также президент отметил, что средства, полученные согласно законодательству о лотереях, не могут быть источником наполнения Госфонда поддержки кинематографии.

23 марта 2017 года ВР приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" с предложениями президента.