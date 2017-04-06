Климкин о голосовании в ЕП: крепко жму руку тем, кто "за" безвиз для Украины

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европарламента и ожидает введения безвизового режима для Украины летом.

В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter отметил: «Крепко жму руку тем, кто «за» безвиз для Украины. Они за общее европейское будущее. «Нет» пусть остается на совести тех, кто против Европы».

В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter выразила надежду, что безвизовый режим со стороны ЕС для граждан Украины начнет работать летом: «Важное решение Европарламента. Очень хотим, чтобы лето было уже безвизовым для граждан Украины», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

«За» проголосовал 521 депутат ЕП, «против» - 75, воздержались 36.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с дальнейшим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.