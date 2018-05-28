Тимошенко ответила Президенту: если не помогаете, то хоть не мешайте

"Так называемое обращение Ющенко к народу – это смесь неправды, паники и истерии. Все люди увидели, что Президент – это не тот лидер, который им нужен во время, когда Украина проходит испытание на прочность под ударами мирового экономического кризиса", - цитирует комментарий премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к выступлению Президента официальный сайт правительства.

"У меня есть печальная для Президента и оптимистичная для страны новость: несмотря на кризис, государственный бюджет за январь перевыполнен.

Зарплаты бюджетникам и пенсии выплачены и в дальнейшем будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Цены на газ для населения и теплокоммунэнерго не повышаются, остаются на уровне прошлого года. «Нафтогаз» ритмично поставляет газ украинским потребителям и в Европу и работает благополучно, впервые за много лет без всяких посредников и коррупционных схем.

Правительство и парламентское большинство работают в напряженном режиме, и от их имени прошу Президента: если не помогаете, то хоть не мешайте.

Мир и Украина – в кризисе. Я не хочу приукрашивать ситуацию, но и сеять панику не позволю никому.

Для того, чтобы бороться с кризисом, нам нужны политическая консолидация, холодный и трезвый ум, железные нервы, сила воли, решительность и глубокое ощущение ответственности – именно то, чего всегда недоставало, недостает и будет недоставать Виктору Андреевичу", - отмечается в комментарии.