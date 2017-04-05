ЕП примет резолюцию из-за задержаний в России во время антикоррупционных митингов - журналист

Европарламент на заседании 6 апреля примет резолюцию с призывом освободить граждан, задержанных на антикоррупционных митингах в России.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Eвропарламент завтра примет резолюцию, требующую немедленного освобождения и снятия обвинений против Навального и всех других задержанных в России", - говорится в его сообщении.

EP will tomorrow adopt a resolution calling for the immediate release & dropping of charges against #Navalny & all other detained. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 5, 2017

Как сообщал УНИАН, тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полицейскому во время акции "Он нам не Димон".

По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ. По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс. Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

В большинстве городов акции не удалось согласовать. В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.