В МИД России поблагодарили Украину за сочувствие после теракта в метро Петербурга

В МИД России поблагодарили Украину за сочувствие в адрес РФ после теракта в Санкт-Петербурге. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Марии Захарова.

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"Я хотела бы отдельно остановится, отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы видели в Украине - слова и официальных лиц и граждан Украины не остались не замеченными. Мы благодарим Вас особенно за это", - сказала Захарова.

При этом она высказала слова благодарности в адрес всех стран, выразивших соболезнования в адрес России после теракта в Санкт-Петербурге.

В тоже время, она назвала "кошмаром" публикации в иностранных СМИ, которые нашли "российский политический след, а ряд ведущих изданий "не побрезговали" и интерпретировали это так, что "этот теракт - расплата за российскую внешнюю политику".

По ее словам, в сфере борьбы с терроризмом не должно быть места пресловутым двойным стандартам.

Захарова не хочет, чтобы террористов делили на плохих и не совсем плохих.

"Мы вновь призываем выступить против террористов единым мощным фронтом, поддержать российские инициативы в области противодействия терроризму, продвигаемые как на площадке ООН, так и других международных организаций", - сказала Захарова.

3 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро российского Санкт-Петербурга.

"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - написал в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 14 человек, десятки получили ранения.