В Минске завтра состоится встреча помощников глав стран "нормандской четверки"

Встреча помощников глав стран "нормандской четверки" пройдет завтра в Минске, Россию будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Встреча пройдет в Минске, РФ представляет Сурков", - сказал Песков.

Говоря о позиции России на этих переговорах, он отметил, что ситуация на Донбассе на линии разграничения усложняется и сторонам не удается отвести тяжелое вооружение. Он добавил, что ситуацию "усугубляет экономическая блокада Донбасса".

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Как сообщал УНИАН, вчера, 4 апреля, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом заявили, что 6 апреля помощники глав стран «нормандского формата» проведут переговоры относительно Донбасса. Место переговоров не сообщалось.