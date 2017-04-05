Экс-глава фракции БПП Грынив принял решение уйти из политики

Народный депутат от БПП и глава одноименной фракции до недавнего времени Игорь Грынив не исключает, что может сложить до конца года депутатский мандат. Об этом он рассказал в эфире программы "Левый берег" с Соней Кошкиной.

"Я принял решение не только уйти с должности главы фракции, для себя я давно принял решение уйти из политики, но реализовать это сложно", - признался Грынив, добавив, что в политике он уже 30 лет.

Читайте такжеСторонник закрытия доступа е-деклараций от глаз народа Грынив отказался объяснять происхождение средств на квартиру

"В этом году исполняется 30 лет, как я из академической жизни, а я работал в университете и был химиком и никогда не думал, что чем-то другим буду заниматься в жизни. И вот 30 лет я уже в политике", – вспоминает Игорь Грынив, добавив, что пришел в политику из львовского "Товариства Лева".

При этом он признался, что ему не очень-то хотелось возглавлять фракцию БПП.

"Я год отработал председателем фракции и считаю, что этого достаточно. Я не очень то и хотел идти на эту должность, но так вышло, что это нужно было сделать, потому что командная игра – это командная игра. Год прошел, и я посчитал, нужным отдать нести эту ношу другому", – резюмировал он.

Ранее УНИАН сообщал, что новым председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова.