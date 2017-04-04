В ЕС готовы продлить санкции против России, если она не прекратит огонь – Порошенко
В свою очередь президент Латвии подчеркнул, что отмена антироссийских санкций возможна только в случае выполнения Кремлем Минских договоренностей.
Партнеры Украины в Европейском Союзе готовы продолжить санкции против Российской Федерации, если она не прекратит огонь. Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
Если Россия не прекратит огонь, европейские партнеры готовы продлить санкции. - Президент pic.twitter.com/vtuyCMfcuk— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 4, 2017
В свою очередь президент Латвии Раймондс Вейонис подчеркнул, что отмена Евросоюзом антироссийских санкций возможна лишь в случае полного выполнения Минских договоренностей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Риге.
«Мы считаем, что пересмотр введенных санкций против России возможен только тогда, когда будут полностью выполнены Минские договоренности. Это включает в себя выведение милитарных формирований, наемников, военной техники с территории Украины, а также полный контроль Украиной российско-украинской границы», - добавил Вейонис.