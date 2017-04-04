МИД Польши оставил за собой право приостанавливать работу консульств в Украине

Министерство иностранных дел Республики Польша заявляет, что оставляет за собой право снова приостановить деятельность своих Генеральных консульств в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении бюро пресс-секретаря МИД Польши, сообщает посольство этой страны в Украине.

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"Министерство иностранных дел информирует, что сегодня возобновили свою деятельность польские консульские учреждения в Украине. Украинская сторона приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников зарубежной службы Республики Польша, так и дипломатично-консульских представительств Польши на территории этой страны. Однако в обоснованных случаях при ухудшении ситуации безопасности МИД Польши оставляет за собой право снова принять решение о прекращении деятельности консульских учреждений", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что посольство Польши в Украине находится в постоянном контакте с украинскими компетентными службами с целью совместного мониторинга состояния безопасности дипломатично-консульских представительств этой страны в Украине.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв, из-за чего польские консульства в Украине приостановили работу. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».

Министерство внутренних дел Украины во исполнение поручения президента усилило охрану иностранных дипломатических представительств с целью предотвращения возможных провокаций.

Сегодня МИД Польши сообщило, что польские консульские представительства в Украине возобновили деятельность.