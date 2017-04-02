Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос об объявлении в розыск депутата Онищенко – НАБУ

Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации схемы по продаже газа.

Об этом в интервью программе «ТСН.Тиждень» сообщил руководитель НАБУ Артем Сытник.

Читайте такжеДиректор НАБУ надеется на задержание и экстрадицию Онищенко

Руководитель НАБУ отметил, что расследование основной части уголовного производства по так называемой «газовой схеме» уже закончено, подозреваемые знакомятся с материалами.

Что касается главного подозреваемого по делу – Онищенко, то это вопрос будет решаться отдельно.

"Сейчас мы с антикоррупционным прокурором решаем, запускать заочное осуждение, или все же удастся дождаться решения Интерпола. Кстати, беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск (Онищенко)", - сказал Сытник.

Также он отметил, НАБУ пока не имеет официальной информации об освобождении из-под стражи задержанной в Испании матери Онищенко - Инессы Кадыровой, которая также проходит по делу.

По словам Сытника, даже если испанский суд отпустил на свободу Кадырову, то это не значит, что дело политическое.

"Сам факт освобождения из-под стражи еще не значит, что это дело - политическое... Я не думаю, что это повод говорить о политизации этого дела", - сказал Сытник.

Напомним, 30 марта в Испании задержали мать депутата Онищенко Инессу Кадырову. НАБУ объявило ее в розыск в августе 2016 года. Она подозревается в создании преступной организации, растрате имущества в особо крупных размерах и фиктивном предпринимательстве.

Но Онищенко уверял, что его мать уже отпустили. По его словам, суд отпустил Кадырову на основании его "политического преследования".

Читайте такжеНАБУ призывает Онищенко передать им свои "записи", а не заниматься политизацией дела

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным во время досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых, пятеро из которых признали себя виновными и согласились на соглашение со следствием.