Тимошенко срочно требуется стрелочник

На сегодняшнем заседании Кабинета министров полномочия по утверждению предельного уровня цен на газ для промышленных потребителей передали… Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. До сих пор обязанность называть максимально допустимую в Украине цену на газ для предприятий лежала на Министерстве экономики. Заметим, что по состоянию на 17.00 28 января на сайте Кабмина не появилось не только текста этого распоряжения, но даже и информации о передаче полномочий. В то же время сайт НКРЭ разместил информацию такого содержания:

«Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины сообщает, что на открытое заседание Комиссии, которое состоится 29 января 2009 года в 10-00, дополнительно выносятся вопросы: І. Об утверждении тарифов на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам для ДК „Укратрансгаз”. ІІ. Об утверждении общего тарифа на транспортировку природного газа. ІII. О принятии предельного уровня цены на природный газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местного бюджетов. IV. О принятии предельного уровня цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства в т.ч. для предприятий горно-металлургического и химического комплекса в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14.10.2008р. № 925. V. Об утверждении цен продажи природного газа собственной добычи (в том числе нефтяного (попутного) газа) для газодобывающих предприятий, которые осуществляют его добычу на основании специальных разрешений на пользование недрами и отвечают требованиям ст. 3 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Все это можно было бы считать обыкновенной бюрократической процедурой… да и глава НКРЭ Валерий Кальченко уверял журналистов, что «таким образом, мы просто вернулись к старой схеме, потому что когда тарифы утверждает НКРЭ, а предельные цены - Минэкономики, то это неправильно». Однако существует несколько «но».

Во-первых: как уже писал УНИАН , Юлия Тимошенко неоднократно озвучивала «предельную», по ее мнению цену на газ на 2009 год для «всех потребителей». Скажем, в выступлении премьера на заседании Кабмина 21 января это прозвучало так: «Кто бы что ни говорил, счета (за газ. – Авт.) будут выставлены всем потребителям по цене 228,8 (долл. за тысячу кубических метров). Счета являются свидетельствами того, что такая цена есть для потребителей».

Во-вторых следует принять во внимание скандал вокруг 11 миллиардов кубометров принадлежащего – не принадлежащего «РосУкрЭнерго» газа, который находится в хранилищах Украины. Сегодня побочным эффектом этого скандала стало увольнение Валерия Хорошковского с поста главного таможенника страны. Хорошковский, как он сам заявил в интервью Украинской правде , несмотря на настояния Тимошенко отказывался растамаживать этот газ. А ведь именно за счет его (сама Тимошенко также заявляла об этом неоднократно) премьер собиралась существенно снизить среднегодовую цену на газ для Украины. По данным Хорошковского, таможня не получала никаких документов о том, что газ больше не принадлежит РУЭ, и у него есть сомнения, что соглашение с Газпромом о передаче газа Украине является юридически чистым. Более того, Хорошковский утверждает, что «спорные» объемы газа по документам заявлены как… «транзитные». И тут возникает:

В-третьих: польская национальная нефтегазовая компания PGNIG 26 января заявила, что до сих пор не получает газа, предусмотренного контрактом со швейцарским трейдером РосУкрЭнерго, который поставлял этот газ в Польшу через Украину. Так что вполне может оказаться, что это тот же газ, который «осел» в украинских хранилищах. И если это так, то независимо от юридической чистоты сделки Нафтогаза с Газпромом, заключенной при участии Тимошенко, в том или ином решении судьбы «дешевых» 11 миллиардов кубов могут быть кровно заинтересованы уже четыре стороны: Газпром, Украина, Польша и РУЭ. И тогда перспектива «почти что состоявшегося» удешевления газа для украинских потребителей становится более чем сомнительной.

Если эти предположения верны, то становится совершенно очевидным, что Юлия Владимировна просто перекладывает на другую структуру неприятную обязанность объявить Украине настоящую цену газа. Весьма далекую от ее «гарантий». Разумеется, премьеру также необходимо обеспечить для себя возможность отмежеваться от крайне болезненной для ее собственного имиджа информации. Возможности для этого есть: ведь главу НКРЭ назначает Верховная Рада по представлению Президента. Кстати именно такая процедура применяется и в отношении главы Нацбанка. И, кстати, именно этот аргумент активно эксплуатировала Тимошенко как «доказательство» причастности лично Виктора Ющенко к «валютным махинациям» НБУ.

Но возникает другой вопрос: на кой главе НКРЭ, господину Кальченко понадобилось собирать все шишки на свою голову. Тем более что размер и количество этих шишек даже он пока предсказать не может, поскольку не может и примерно назвать цену на газ: «Будем считать. Сегодня у меня Кабмин спрашивал. Я говорю, что не могу озвучить уровень цен. Мы рассмотрим на комиссии, которая примет решение, когда изучит все материалы».

Ну, с одной стороны, господину Кальченко в президенты не идти. А с другой – на сайте НКРЭ есть еще один любопытный документ, содержание которого (впрочем, это только предположение) вполне может потянуть на роль эдакой «компенсации за беспокойство»:

«Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины сообщает, что на открытое заседание Комиссии, которое состоится 29 января 2009 года в 10-00, дополнительно выносятся вопросы: І. О нарушении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по поставкам электрической энергии по регулируемому тарифу: 1. ЗАО «А.Е.С. Киевоблэнерго»; 2. ВАТТ «Донецкоблэнерго»; 3. ВАТТ «ЕК «Севастопольэнерго». ІІ. О нарушении ДП МОУ «102 ПЕМ» Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными) электросетями. ІІІ. О нарушении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по регулируемому тарифу: 1. ВАТТ «Луганскгаз»; 2. ВАТТ «Миколаївгаз». ІV. О нарушении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по нерегулированному тарифу: 1.ООО "АНЕКС"; 2. ПБК "Алмар"; 3. ООО „Компанія „РТВ”; 4. ООО "Енергопромсоюз". V. Об аннулировании лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по нерегулированному тарифу: 1. ООО "ориентир Плюс"; 2. ООО "Компания „Актив-Транс"; 3. ООО "газовая Компания „Центр"; 4. ООО "Олтек". Как известно, нарушение условий лицензии вполне может повлечь за собой и ее аннулирование. Следовательно, по итогам рассмотрения вопросов на заседании НКРЭ 29 января предприятия из категорий 3 и 4 вполне могут переместиться в категорию 5. Чем это светит? Тут достаточно будет напомнить скандальную войну законов Тимошенко и Ющенко вокруг назначения-отмены приватизации шести облгазов…

Неужели Украине помимо экономического кризиса и его последствий предстоит пережить еще и очередной передел собственности на рынке газа?

Елена Перегуда