"Докладная Пинзеника": страшилка об экономической ситуации?

Действительно, нужны экстраординарные меры, но на них никто не пойдет!.. Борьба вокруг Нацбанка заключается только в том, кто будет руководить станком... Пинзеник неправильно прогнозирует...

В средства массовой информации попала копия докладной запискиминистра финансов Виктора Пинзеника на имя премьер-министра Юлии Тимошенко. Которую Юлия Тимошенко вроде бы запретила распространять. Сам Пинзеник назвал публикаци докладной провокацией . Насколько объективно описал Виктор Пинзеник экономическую ситуацию в своей докладной и являются ли реальными его предложения относительно смягчения кризиса, мы спросили у экспертов.

Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций: ДОКЛАДНАЯ ПИНЗЕНИКА – СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ Вещи, изложенные в докладной записке министра финансов Виктора Пинзеника, - реальны. Он изложил вариант негативного прогноза. Однако я бы не считал эту записку свидетельством катастрофы. Министр прописал сценарий на тот случай, если власть ничего не будет делать и занимать позицию, которую она занимает сегодня. В этом случае в текущем году мы будем иметь огромные проблемы.

Возможно, придется решать их позже – где-то через два-три месяца, но тогда мы будем иметь ситуацию, намного худшую, чем сегодня.

Я рассматриваю докладную записку Пинзеника как сигнал о том, что нужно срочно изменять оценку ситуации, задействовать разные механизмы выхода из кризиса, перейти на реальную основу экономических финансовых показателей, понимая, что возможно намного худшее развитие событий, чем до сих пор нам говорило правительство.

Сейчас нужно как можно быстрее принимать изменения в госбюджет и откровенно сказать людям о ситуации, в которой мы будем находиться в текущем году, – без популистских обещаний.

Его предложения жестки, поэтому, думаю, в таком виде, как предлагает Пинзеник, они не будут приняты правительством. Но хорошо, что он вообще обращает внимание на ситуацию, которая может возникнуть. Если правительство не изменит свое сегодняшнее экономическое видение 2009 года, то оно будет таким, как прописал Пинзеник.

Докладная – это свидетельство того, что нужно действовать как можно быстрее. Здесь фактически прописан такой сценарий, когда в мире улучшения нет, а Украина держится на той позиции, на которой была два месяца назад: тогда ситуация будет развиваться негативно, очень негативно. И именно для Украины.

Александр Пасхавер, экономист: ЗАПИСКА ПИНЗЕНИКА НАПОМИНАЕТ СТАНДАРТНЫЙ ДОКЛАД ЭКОЛОГОВ С такими оценками нужно быть осторожным... Отзывы Пинзеника несимметричны, это характерно для Пинзеника. Альтернативную работу я не проводил, но, как по мне, он исходит из продолжения каких-то негативных тенденций.

Он говорит, если будет так плохо, как было в ноябре – особенно в ноябре, потому что в декабре было немного лучше, – то в ближайший год будут вот такие явления. Конечно, каждый может спрогнозировать все самое плохое, потому что бюджет, который утвержден, не отвечает действительности.

Но стоит вопрос – будет ли все настолько плохо весь год? Если будет плохо, то, конечно, нужны экстраординарные меры.

В его записке есть два слоя. О первом я уже сказал: то есть я не убежден, что все будет так плохо целый год. Потому что экономическая система адаптивна. Например, девальвация... Что бы там не говорили, но девальвация – это объективный процесс. Девальвация принесет, кроме неприятностей нам всем, улучшение платежного и торгового баланса, появятся в стране доллары, оживится экспорт. Как быстро это произойдет? Мы не знаем, но не обязательно мы будем страдать весь год.

Пинзеник предлагает определенное количество мер. Некоторые срочные, экстраординарные. Они нужны или нет? Да, скорее всего, экстраординарные меры нужны. Проблема только в том, что ни один политик на них не пойдет.

Какие у нас есть возможности? Мы можем резко сократить бюджет. Я с министром полностью соглашаюсь, что сокращение бюджета без сокращения социальных расходов не выйдет. Потому что нельзя сократить другие расходы, а социальные оставить. При неблагополучной ситуации, нам не хватит средств и на соцзатраты.

Можно, конечно, придумать и более экзотические меры. Например, заморозить целый ряд отраслей. Да, это экзотика, но если говорить об экстраординарном положении, то, возможно, имеет смысл, скажем, заморозить армию на год, оставить только зарплату офицерам. Или заморозить академическую науку, оставить только зарплату ученым.

То есть экзотических возможностей тьма. Но точно нельзя оставить зарплату врачам, а все другие расходы в медицине обрезать. Потому что это будет издевательство над самой медициной. По моему мнению, можно урезать временно зарплату врачам, но расходы на саму медицину не уменьшать. Потому что медицина просто не будет работать. В этом смысле Пинзеник прав.

Поэтому, действительно, нужны экстраординарные меры, но на них никто не пойдет!

Есть другой вариант – одолжить где-то деньги, думаю, нужно долларов миллиардов десять, чтобы продержаться при неблагополучной ситуации.

Третий вариант – запустить станок, то есть пойти на плановую инфляцию.

Если мы рассмотрим эти три варианта при неблагополучном течении событий, то, думаю, прибегнут именно к третьему варианту.

Как по мне, борьба вокруг Нацбанка заключается только в том, кто будет контролировать станок. Потому что, еще раз подчеркиваю, при неблагонадежной ситуации станок придется запустить.

Его записка напоминает мне стандартный доклад экологов: если мы чего-то там не сделаем, то нас через сто лет ожидает катастрофа. У Пинзеника просто сроки ближе – через три месяца.

Конечно, политики должны призывать народ потерпеть год. Но народ тоже должен видеть, что и богатые готовы терпеть... О чем, кстати, и пишет Пинзеник в своей записке.

Владимир Лановой, экс-министр экономики, доктор экономических наук: НА МЕСТЕ ПИНЗЕНИКА Я БЫ ТАК НЕ ГИПЕРБОЛИЗИРОВАЛ В записке имеется, во-первых, гиперболизация проблем. Второе – неточность прогноза, не предусмотрено реальных экономических перипетий в реальном секторе. Третье – нет мер по устранению истоков, источников, причин этих проблем, а предлагается только улучшение формального бюрократического состояния Министерства финансов, которое берет на себя меньше обязательств и предлагает за счет других отраслей сократить дефицит своих статей.

То есть это неконструктивная позиция, это эгоистичная позиция Минфина...

Пинзеник неправильно прогнозирует события. Декабрь 2008 года, в отличие от его прогнозов, дает рост в тех отраслях, по котором происходило стремительное падение. Это металлургия, машиностроение, добыча полезных ископаемых, добыча энергетических ресурсов, производство топлива и электроэнергии. То есть по таким базовым пунктам у него неправильные прогнозы.

Он говорит, что производство нельзя возобновить на 17%... А я говорю, можно. Если падение было на 35% или 40% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года, то и рост может быть таким же стремительным, как падение.

Относительно причин. Дело в том, что проблемы бюджета связаны с двумя факторами. Во-первых – разруха и развал банковской, валютной, кредитной системы Украины. Что делалось в этом году относительно развала со стороны Минфина и Нацбанка – это отдельная тема. И не понимать, что именно через провал курса гривни у нас не идет импорт – а импорт был основным поставщиком доходов бюджета, – это замалчивать настоящую причину.

Нужно бороться с ростом валютного курса, возобновлять кредитование, импорт. Вот коренная проблема ситуации с бюджетом.

На месте Пинзеника я бы так не гиперболизировал.

В этой записке нет никаких реальных мер выхода по ситуации. Там есть некоторые предложения относительно сокращения отдельных расходов, но это всегда можно сделать.

Сейчас должны быть другие предложения: среднесрочные, структурные – по подъему экономики, обслуживанию производства, поиску ресурсов, чтобы не допустить недофинансирования бюджета. А сократить расходы – это самое легкое, что можно сделать.

Николай Азаров, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности (ПР): УЖАСНО, ЧТО В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ ПРАВДА СТАНОВИТСЯ СЕКРЕТОМ Без отношения к авторству этой записки должен сказать такое. Ужасно, что в нашем государстве правда становится секретом, ужасно, что от правды открещиваются члены правительства.

Информация и факты, которые содержит докладная, обычно, отвечают действительности. К сожалению, в ней нет практических предложений, практических шагов относительно выхода из, безусловно, тяжелой ситуации, в которую завели страну.

Опрашивала Ксеня Лесив