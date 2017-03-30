Трамп не против присоединения США к переговорам по Донбассу - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не против присоединения США к минскому процессу. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обещанного ждут: когда Петр Порошенко может встретиться с Дональдом Трампом".

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"В команде президента Украины Петра Порошенко неофициально рассказывают, что Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не против присоединения США к минскому процессу, не возражает против этого и Россия, которая, по мнению украинских дипломатов, сейчас всячески пытается "похоронить "Минск", в том числе, путем проведения переговоров в новом формате", - говорится в материале.

Вместе с тем, канцлер Германии Ангела Меркель якобы выступает против официального присоединения к переговорам США. Украине же вопрос форматов не принципиален, при условии, что никто не будет отказываться от Минских соглашений.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что привлечение США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе всегда обсуждается, а также не исключают, что впоследствии может появиться переговорный формат, который будет аналогичным «женевскому формату».