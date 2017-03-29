В НАЗК не нашли виновных в том, что реестр е-деклараций не работает

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возлагает вину за неработающий реестр е-деклараций на системного администратора — ГП «Украинские специальные системы». В «УСС» пообещали возобновить работу реестра до 16.00, а в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что система работает в заданных НАПК пределах.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании НАПК члены Агентства требовали от технического директора «УСС» Александра Артемова пояснений, почему не работает реестр.

Артемов заявил, что сбои в работе реестра связаны с огромным количеством одновременных мероприятий декларантов. На что член НАПК Руслан Радецкий отметил, что подача деклараций, даже в последние дни - это право декларантов.

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Технический директор «УСС» также не смог ответить на вопрос членов НАПК, почему специалисты предприятия начали спасать систему от зависания в последние дни, перед окончанием второй волны подачи деклараций.

В конце концов, представитель «УСС» пообещал, что система заработает сегодня с 16.00.

В свою очередь советник председателя Госспецсвязи Сергей Прокопец заявил журналистам, что «железо и софт», предоставленное НАПК системному администратору, максимально может выдержать 80 тыс. одновременных сессий - одновременных заполнений электронных деклараций.

Он отметил, что над расширением пропускной способности запуска системы сейчас работают, но основная проблема, по его словам, в ограниченной пропускной способности серверов НАПК.

Также он добавил, что Укрспецсвязи обращался еще осенью к НАПК по поводу расширения мощности системы, однако не получил ответа.

Также он добавил, что администратор реестра не может в одностороннем порядке кардинально улучшить пропускную способность системы.

«Администратор не выполняет подобных функций. Нам предоставляет оборудование и программное обеспечение НАПК. Мы всего лишь администраторы. Предложения относительно этого (улучшения работы системы — УНИАН) были предоставлены НАПК еще осенью прошлого года со стороны Госспецсвязи и ГП «УСС», - сказал он.

Вместе с тем на заседании НАПК его члены заявили, что не получали никаких предложений от системного администратора по улучшению работы системы при пиковых нагрузках.