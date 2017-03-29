Депутат объяснила причины приостановки сотрудничества USAID с НАПК

Приостановка сотрудничества Агентства США по международному развитию (USAID) с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) обусловлена необходимостью проведения аудита использования средств украинской стороной и оценки эффективности работы американскими партнерами.

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Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от БПП Ирина Фриз.

"Эта необходимость является результатом изменения глобальной политики США в вопросе поддержки и участия в таких проектах, которая опирается на определение размера помощи на основе оценки эффективности ее использования принимающей стороной. С целью определения эффективности проекта американской стороне необходимо провести аудит помощи, которая была предоставлена Украине в этом сегменте", - отметила народный дептутат.

По ее словам, USAID, как правительственная стуктура, несет ответственность перед американскими налогоплательщиками, что предоставленная помощь будет использоваться в соответствии с заявленными целями. В противном случае помощь должна быть перенаправлена на другие проекты.

"Во время последнего визита в Вашингтон, представители USAID предупреждали о том, что любые акты поддержки, включая назначение директора офиса в Украине не будут осуществляться до полного аудита деятельности украинского офиса. Таким образом, приостановление сотрудничества USAID с НАЗК не является свидетельством изменения политики США в отношении Украины и отказа в поддержке проектов в нашем государстве", - отметила Фриз.

"Новая Администрация США требует от правительственных учреждений более экономного использования бюджетных средств в проектах за рубежом. В случае положительных результатов аудита сотрудничество, уверена, будет продолжено. Такая проверка будет хорошим сигналом и для Украины, как свидетельство эффективного использования финансовой помощи ее правительственными структурами", - подчеркнула она.