Парубий и маршалок Сената Польши обсудили возможность совместного визита в США

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским обсудили возможность совместного визита в Вашингтон с целью встречи с лидерами законодательной и исполнительной власти США.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, встреча состоялась в рамках рабочего визита Парубия на Межпарламентскую ассамблею Украина-Польша-Литва в Варшаве.

Также Парубий и Карчевский обсудили формат совместного обращения председателей парламентов к парламенту США.

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Во время встречи с маршалком Сейма Польши Мареком Кухчинским Парубий отметил, что активный межпарламентский диалог, который в последнее время приобрел особую динамику, и в частности, эта встреча, являются свидетельством взаимного понимания важности украинско-польских отношений и их перспектив.

«Для нас очень важно демонстрировать, что, если кто-то хочет разжечь между нами вражду, мы быстро и решительно будем эти намерения ликвидировать», - отметил Парубий.

Также председатель Верховной Рады принял приглашение на важное совещание, которое должно состояться в Варшаве 17-18 мая текущего года, и пригласил Кухчинского в Трускавец 27-28 июня для обсуждения регионального сотрудничества.