У Насти Бабуровой было развито чувство справедливости

То, что произошло с журналисткой в России, было неслучайным… Когда Настя определила для себя, что есть зло, она пыталась бунтовать против этого зла…

Справедливость… неравнодушие… все старалась делать по совести, уникальный, очень честный человек...

Эти слова звучали во Владимирском соборе Севастополя 26 января на отпевании погибшей 19 января в Москве гражданки Украины, журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Проводы в последний путь крымчанки, бывшей ученицы школы №3, студентки Черноморского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова, МГИМО собрали одноклассников, преподавателей, друзей, а также общественных деятелей, журналистов. Огромный букет алых роз возложил один из заместителей командующего Черноморским флотом РФ…

Как ни странно, в севастопольской прессе трагическая смерть Анастасии Бабуровой не нашла широкого обсуждения. Если, конечно, не считать сюжеты региональной государственной телерадиокомпании, публикации в Интернет-издании «Новый Севастополь» и газете ЧФ РФ «Флаг Родины». Последняя, в частности, отметила: «Как предполагается, убийство совершил представитель неонацистской организации. Также известно, что Анастасия Бабурова определенное время как журналист занималась темой неформальных молодежных движений, написала несколько статей, осуждающих неонацизм»…

Мыслями и воспоминаниями об Анастасии поделились хорошо знавшие ее севастопольцы:

Елена Андриевская, бывшая одноклассница:

– Я знаю Настю как скромную девочку… Она очень хорошо училась, но была достаточно замкнутым человеком, близко к себе никого не подпускала. Тем не менее, она была очень добрая и глубокая. Но лет в 16 у нее случился перелом. Она начала бунтовать, торопиться жить, начала жить активно, участвовать в различных движениях. Она пыталась что-то привнести, доказать этому миру. Она была очень необычным, уникальным человеком, в ней сочеталось все: и детская чистота, наивность, и в то же время – достаточно взрослый ум. У Насти были твердые жизненные принципы… Когда она поняла, когда определила для себя, что есть зло, она, насколько понимаю, пыталась бунтовать против этого зла.

По мнению Елены Баженовой, мамы одной из одноклассниц, «это была борьба за справедливость. И вот эта борьба за справедливость сработала, когда Настя, как рассказывают, пыталась задержать убийцу». По словам Баженовой, Настя выросла в «интеллигентной, высокообразованной семье. Спокойные, взвешенные люди. Не могу сказать, что я с ними близко знакома. Папа Насти преподаватель в университете, мама, кажется, работает в Институте ядерной промышленности»…

Владимир Трифонов, директор Черноморского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова:

– Это был всего второй набор, когда она пришла к нам в 2000 году. Настя проучилась у нас год. И надо сказать, она всегда была таким очень активным, неравнодушным человеком. Наверное, у нее было повышенное чувство справедливости. Она не терпела каких-то стандартов, она была, можно сказать, в какой-то степени импульсивной.

– Вы сказали «неприятие несправедливости». Оно каким-то образом соприкасалось с политикой?

– Нет, в то время у нее этого не было. У нее был, ну что ли, этакий юношеский максимализм, который проявлялся и в одежде, и в отношениях, она старалась быть независимой. А, наверное, уже потом, когда она через год уехала в Москву, у нее уже другой круг общения появился. Вполне возможно, произошла ее трансформация как человека, как личности. Конечно, она взрослела и стала настоящим гражданином. Мы не обсуждали ее нынешнюю работу, поэтому мне сказать более подробно сложно. Журналистика, как и наша жизнь вообще, стала в значительной степени более экстремальной. А для журналистов, особенно тех, кто борется с несправедливостью, кто находится на вот таких передовых направлениях, когда они затрагивают интересы определенных групп, для них, конечно, их профессия небезопасна. Ребята проявляют большое мужество, когда идут в эту профессию, и ведут себя так, как повела себя Настя. Может быть, импульсивно, но это, наверное, в душе ее, в воспитании, во всем сказалось. Мне трудно об этом говорить, но, надеюсь, мы воспитываем ребят правильно… Наши ребята воспитываются людьми неравнодушными к проблемам и к несправедливости.

Школа №3, в которой Настя Бабурова училась с 1-го по 10-й класс, в городе старейшая и, наверное, справедливо считается одной из наиболее престижных. «Простым смертным» попасть в нее достаточно непросто. Но и показатели этого учебного заведения сами за себя говорят: ученики школы часто побеждают на олимпиадах, традиционно много здесь «золотых» медалистов.

О том, какой ей запомнилась Настя Бабурова, выпускница 2000 года, рассказывает Татьяна Живодуева, директор школы №3:

– Настя была исключительным ребенком, во всех своих проявлениях. Она всегда пыталась сделать по-своему, но с душой, с сердцем, по совести… Настя – удивительный человек. 10 лет она у нас отучилась, но такую девочку невозможно забыть. Она была во всем оригинальна, во всем своеобразна. У нас традиционно много золотых медалистов, но Настя – оригинальный человек, которого забыть невозможно. Она прекрасно знала английский язык, принимала участие в олимпиадах и занимала призовые места. Она увлеклась экономикой и стала призером республиканской олимпиады по экономике. Творческий человек: играла на гитаре, читала стихи на английском языке… Очень легко «переключалась» с экономики на поэзию, у нее все так органично получалось. Ей говорили – ну как можно так разбрасываться? Но для нее это не было разбрасыванием. Она была просто широкой души человеком… Всегда она так неброско, но в то же время ярко участвовала во всех школьных делах.

– Как вы думаете, она знала, что будет журналисткой?

– Она хотела ею стать, ей это было всегда интересно.

Кроме того, добавляет директор школы, «Настя стала кандидатом в мастера спорта по шахматам, а этого добиться, как известно, весьма непросто. Она также занималась боевыми искусствами. Но главное, она была очень совестливая и честная, никогда не шла на поводу у общего мнения. Ей всегда было что сказать по любому поводу».

Леонид Акулов, заслуженный тренер Украины:

– В 2000 году, заканчивая школу, она одновременно заканчивала Детско-юношескую спортивную школу. Я возил ее на соревнования среди юношей и девушек (до 16 лет) в Донецк. Шахматами она занималась с класса, наверное, 5-го или 6-го. Я лично тренером ее не был, но наблюдал за ее успехами. Ей нравилось играть в шахматы, умная, спокойная, общительная, веселая была девочка, без причуд…

В завершение хотелось бы привести слова заместителя директора школы №3 Анжелы Евгущенко, сказанные ею об Анастасии Бабуровой в интервью газете «Флаг Родины» (№10 от 24.01.09): «Сегодня говорят о каком-то ее бунтарстве. Дело не в этом. Она просто человек, выросший в нашем городе, где земля настолько пропитана памятью, что само слово «фашизм» вызывает неприятие изнутри»...

Сейчас многие говорят о шовинизме, фашизме в России…

Чем больше мы беседовали о Насте, тем понятнее становилось: то, что произошло с журналисткой в России, было неслучайным. Напомним, что убита Анастасия Бабурова была вместе с адвокатом Станисловом Маркеловым, который своей правозащитной деятельностью перешел дорогу российской власти, спецслужбам и силовикам. Она пыталась задержать киллера, выстрелившим в адвоката, но он и в нее выстрелил. В тяжелейшем состоянии Анастасию доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Она третий журналист московской «Новой газеты», убитый за последние пять лет. Обозреватель, депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин был отравлен и умер в 2003 году. Анну Политковскую в 2006 году убили в подъезде собственного дома.

…Практически до полудня понедельника, пока не закончилось отпевание Насти Бабуровой во Владимирском соборе, шел дождь. Погода соответствовала настроению и состоянию тех, кто прощался с Анастасией. Когда она совершала свой последний путь по улицам родного города, небо прояснилось. В этом было что-то символичное…

Олег Леонтиевский, Севастополь