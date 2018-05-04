Ритуальное убийство в Москве

Адвокат Маркелов перешел дорогу спецслужбам и силовикам… Бабурова – третий журналист «Новой газеты», убитый властью за пять лет путинизма…

В Москве, среди бела дня, совершено ритуальное двойное убийство. Убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Выстрелы киллера прозвучали в ста метрах от Храма Христа Спасителя, главного культового православного центра, который, казалось, даже своим названием должен был защитить погибших. К слову, и до Кремля по прямой – не более 500 метров.

Кто же убит? В чем они виноваты? Чьи они враги?

Станислав Маркелов – известный в России адвокат-правозащитник. При жизни он защищал от родного государства потерявших всякое доверие к официальной власти честных и порядочных людей. Его самое громкое дело – он восемь лет отстаивал в судах интересы семьи Эльзы Кунгаевой, 17-летней чеченки, которую в Чечне изнасиловал, а затем убил полковник российской армии Сергей Буданов.

Станислав Маркелов – уникальный адвокат: он брался за безнадежные и опасные для жизни дела. Он московский юрист, но постоянно работал в Чечне, представляя интересы жертв внесудебных расправ и пыток, похищений людей. Он вел дела жертв нападений русских фашистов на тех, кому не все нравится в стране, защищал тех, кого убивало и унижало государство.

Коллеги Маркелова убеждены, что убийство напрямую связано с его профессиональной деятельностью. Адвокат перешел дорогу власти, лицом которой являются «элита элит» России, корпорация силовиков – чекистов, спецслужб, армии, рыцарей плаща и кинжала.

Вторая жертва убийцы – корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, ей всего лишь двадцать пять лет. Она пыталась задержать киллера, но он и в нее выстрелил. В тяжелейшем состоянии Анастасию доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Она третий журналист московской «Новой газеты», убитый властью за последние пять лет путинской «суверенной демократии». Обозреватель, депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин был отравлен и умер в 2003 году. Анну Политковскую в 2006 году убили в подъезде собственного дома.

Почему же это ритуальные убийства? Ведь ракетно-ядерная Россия декларирует свою культуру и цивилизованность. Россия – не какой-то там африканский Габон, где политики ритуально убивают своих детей ради победы на выборах. Оказывается, не так.

В России жертвоприношения узаконены теми, кто стоит на страже российского политического авторитаризма, политического режима, в котором любые ростки гражданского общества являются вызовом власти и караются смертной казнью. Это террор власти против своих граждан, чтобы помнили, кто в доме хозяин, кто может судить и миловать. Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой – это политические убийства. Убил не «мститель одиночка», как заявил уже в первые часы после трагедии московский генерал-прокурор, а агрессивная, безликая российская власть.

И что же российское общество? Расследование двойного убийства взято под контроль Генпрокуратурой. Но все митинги в память о Маркелове и Бабуровой и требованиями разыскать убийцу были разогнаны милицией. На единственном разрешенном московской властью митинге было всего лишь 150 человек. Санкт-Петербургский полицмейстер заявил, что во всех российских бедах виноваты правозащитники, студенты и оппозиционные партии. Государственная Дума приняла закон о защите государственной информации, а российские адвокаты и журналисты, по большому счету, остались безучастными к трагедии.

Россия входит в тройку самых опасных для журналистов стран наряду с Ираком и Колумбией. В большинстве случаев ни убийц, ни заказчиков убийств не находят. В статистике Союза журналистов России – 215 фамилий убитых журналистов. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов говорит о 220 погибших и 1500 пострадавших от насилия журналистов, начиная с 1992 года. При этом погибших в зоне боевых действий или от транспортных аварий меньшинство, а большинство гибнет от «ножей, бит, выстрелов». Казалось бы, возмутиться должны были сотни тысячи людей, специальность которых журналистика, адвокатура. Но люди боятся.

А что «кремлевские соловьи»? Оказывается, убийство адвоката и журналиста есть ни что иное, как провокация. И связана она... с инаугураций нового президента США Обамы. А организовали ее «тесно связанные с международными транснациональными корпорациями, с мировыми финансовыми олигархическими структурами» внутренние враги Кремля. Это перлы Максима Шевченко, телеведущего, члена путинской общественной палаты, который по ночам на первом государственном телеканале убеждает народ «не проспать Россию». В общем, страна в кольце врагов. А наш «любимый и родной» Глеб Павловский назвал убитую журналистку «гибридом прокурора с попом», которая «судит и обличает, не выяснив, и стращает, не дослушав».

В России нет уважения к власти, есть страх перед ней, перед режимом Путина–Медведева. Вдобавок, россияне тяжко страдают от избытка агрессивных побуждений к инакомыслию, к политической оппозиции, ко всем, кто думает не так, как «национальные лидеры», которые (побуждения) им некуда деть в условиях сегодняшней резервации России. В стране нет политической оппозиции, свобода ушла на кухни. Вряд ли в России не на жизнь, а на смерть будут драться питон с крокодилом, офицеры ГРУ будут мочить комитетчиков, а московская братва – питерскую. В России это реальность жизни страны – убивают адвокатов и журналистов.

Виктор Тимошенко, Москва