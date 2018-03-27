Стиль жизни украинской элиты напоминает обычаи африканских царьков

Запад опирается на иллюзию о том, что Киев выйдет из орбиты Москвы

Разочарование Украиной часто звучит в западных СМИ, даже в обычно благосклонной польской прессе. Публикация в "Trybunie" (от 5 апреля) изобилует следующими пассажами:

Недавно Анатоль Ливен, аналитик вашингтонского фонда New America, указал на то, что до последнего повышения цен на газ Россия фактически субсидировала Украину на 3 - 5 млрд. долларов ежегодно. `Это больше, чем вся помощь Европейского Союза за 14 лет после обретения Украиной независимости”, - пишет Ливен, добавляя: “Стратегия Запада в отношении Украины опирается на причудливую иллюзию о том, что Киев выйдет из орбиты Москвы. А Россия покроет затраты на этот процесс”.

Жители “старой Европы” тоже не жаждут наплыва эмигрантов с востока. В этом смог убедиться бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Когда он решил упростить визовый режим для украинцев, желтая пресса подняла крик, что Фатерлянд заполонят “украинские мафиози и проститутки”. Пришлось отказываться от уже принятого решения.

Следившие за мартовскими выборами отмечали небывалый размах кампании и щедрость т.н. спонсоров, которые рассчитывают на то, что затраты полностью окупятся. В игру вступают серьезные суммы. 5 августа 2005 г. агентство РАР сообщало из Киева, что “место в партийных списках в преддверии запланированных на следующий год парламентских выборов стоит от двух до семи миллионов долларов”.

В этой торговле лидируют бизнесмены, для которых получение депутатского мандата является дополнительной гарантией безопасного ведения экономической деятельности. В западных СМИ по случаю прошлогодней свадьбы дочери Юлии Тимошенко и британского рок-музыканта много говорилось о шести личных самолетах “Газовой принцессы”, как называют госпожу премьер-министр. О BMW стоимостью 130 тысяч евро, принадлежащем 19-летнему “Сыну бога” Андрею Ющенко, и о том, что он получил во владение авторские права на оранжевые символы революции, оцениваемые в 100 млн. долларов. Журналисты были едины во мнении - стиль жизни украинских элит более напоминает обычаи африканских царьков, чем лидеров страны с европейскими амбициями.

Тимошенко движима мыслью о реванше за свои поражения прошлого

Создания парламентской коалиции отслеживают не только северные соседи. "Die Welt" (Германия) в комментарии “Украина между Востоком и Западом” (от 7 апреля) пишет:

После самых демократических в истории Украины выборов начались самые демократические терзания по поводу формирования коалиции. Ставка велика: выторгованная на "круглом столе" конституционная реформа очень усиливает позиции будущего главы правительства; возглавить кабинет может и сильная женщина. Однако завоюет ли этот пост Юлия Тимошенко, покажет время. Сначала парламент должен собраться на свое первое заседание, после этого у него будет месяц, чтобы сформировать коалицию - демократические мельницы, как известно, мелют медленно. Что может помешать Тимошенко, так это то, что она крайне честолюбивый, движимый мыслью о реванше за свои поражения прошлого (во время режима Кучмы) политик. А помимо этого "loose canon", как сказал один иностранный дипломат в Киеве. Однако женщина-лидер Оранжевой революции - не националистка или пожирательница русских. Прекрасно подискутировать о том, отвечала ли ее политика в прошлом году принципам рыночной экономики, можно за ломберным столом на Западе, который зависит от российских газовых и нефтяных концернов не в такой степени, как Украина. Нет сомнений, что страна охотно открылась бы для западных инвесторов.

Теперь плохая новость. Все-таки все зависит от денег. Пророссийская партия Януковича уже предостерегающе поднимает палец: заказы из России, космическая программа Москвы и Минска, российский и туркменский газ - всего этого теперь может не быть. К тому же ЕС продолжит свою "политику красивых, но пустых слов", сказал вчера руководитель избирательного штаба Януковича Евгений Кушнарев. Чем может помочь самая прекрасная демократия, если не будет деловых отношений с русскими? Было бы жаль, если бы Кушнарев оказался прав.

Важно, чтобы хрупкий союз реформаторов не потерпел крах из-за назначенияТимошенко

«Украина держит курс на Запад», - так назывется публикация в "Sueddeutsche Zeitung" (Германия), 7 апреля:

В Украине срастается то, что должно быть единым целым, кстати, быстрее, чем предполагалось. Договоренность о создании коалиции "оранжевого" лагеря в принципе хорошая новость для всех, кто хочет покончить с политическим оцепенением. Теперь нужно поскорее покончить и с торговлей за министерские посты и, прежде всего, за пост главы правительства - иначе Украине грозит рецидив той апатии, которая более полугода держала страну в параличе. Юлия Тимошенко, претендующая на руководство страной, проявляя больше силу, чем обаяние, - человек противоречивый, спору нет. И, тем не менее, ей как ведущему кандидату наиболее влиятельной правительственной партии пост премьер-министра полагается - таковы демократические правила игры. Но важнее, чтобы хрупкий союз реформаторов не потерпел бы снова крах из-за этого назначения, поскольку у людей в этой большой стране громадный аппетит на прогресс, рост и благополучие.

Ющенко - ортодоксальный либеральный реформатор, Тимошенко - сторонница резких популистских шагов

Американская пресса обеспокоена внешним курсом Украины. "Christian Science Monitor" ( США) от 4 апреля в статье “После выборов в Украине Россия намерена ограничить ее тягу к Западу” пишет:

В то время как Украина пытается найти удобное равновесие между Востоком и Западом после прошедших на прошлой неделе выборов, Россия спутывает ее планы в ходе борьбы за собственную гегемонию на постсоветском пространстве.

"Кремль заинтересован в провале украинской модели, - утверждает руководитель научно-исследовательских работ независимого киевского Института евроатлантического сотрудничества Александр Шушко. - Россия сделает все возможное, чтобы ликвидировать этот образец открытости, плюрализма и прозрачного государственного руководства на своей границе".

За последние три года Кремль стал свидетелем того, как целый ряд бывших советских республик, включая Грузию, Украину и Киргизию, устроили у себя демократические восстания и покинули московскую геополитическую орбиту. Как полагают российские эксперты, по мере того, как Россия активизирует действия по усилению собственного влияния в регионе, на Украине, где в ходе прошедших в прошлом месяце выборов обнаружился глубокий раскол общества, в ближайшем будущем резко обострится борьба за влияние между Москвой и Западом.

Возглавляемая Януковичем украинская Партия Регионов набрала в ходе парламентских выборов 26 марта 32 процента голосов. Российские средства массовой информации приветствовали эти результаты, назвав их триумфом кремлевской политики. Однако две прозападные политические силы - движение президента Виктора Ющенко "Наша Украина" и блок бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко в совокупности набрали около 36 процентов. Возобновляющиеся во вторник переговоры о создании коалиции могут объединить этих двух демократических соперников и привести к формированию правительства во главе с Юлией Тимошенко. А премьер-министр в соответствии с недавними поправками, внесенными в конституцию, получает существенно расширенные полномочия.

Однако, по мнению украинских экспертов, такой альянс может оказаться непрочным. Два этих человека вступили в сложный личный конфликт - в сентябре прошлого года Виктор Ющенко отправил Тимошенко в отставку с поста премьер-министра. Кроме того, между ними существуют глубокие политические разногласия. Ющенко представляет собой ортодоксального либерального реформатора, в то время как Тимошенко - сторонница резких популистских шагов. Она уже не раз обещала пересмотреть тысячи результатов приватизаций эпохи 90-х годов”.

Украина – не мясо, а деморализованное пространство

В статье с громким названием “Чья Украина?” "The International Herald Tribune" (США) от 3 апреля выражается достаточно оптимистично:

Украина все больше напоминает большой кусок мяса, за который дерутся два кота. Российский кот считает, что мясо исторически принадлежит ему и было украдено, поэтому он чувствует себя оскорбленным и униженным. Западный кот думает, что Россия всегда очень плохо относилась к этому мясу, поэтому отобрать его - священный долг. Однако он еще окончательно не решил, что делать с мясом.

Но в реальности Украина - не мясо. Если взглянуть на нее объективно, то окажется, что это постсоветское пространство: деморализованное, неуверенное в себе, несколько депрессивное, внутренне разобщенное и в некоторой степени криминализированное. Для преодоления этих проблем ей нужны время и политическая воля.

...Поражение украинских коммунистов, не сумевших набрать на парламентских выборах даже 4 процентов, знаменует собой окончательное прощание с советским прошлым.

Виктор Ющенко оказался политическим мечтателем, почти утопистом, а его союзница по Оранжевой революции Юлия Тимошенко буквально тонула в революционной риторике. Запад также способствовал увяданию европейских надежд Украины. Европейский Союз отложил на неопределенный срок вступление Украины и играл двусмысленную игру, маня Украину на запад, а потом отворачиваясь от нее, чтобы не раздражать россиян.

Итоги выборов стали призывом к политическому реализму. Украина оказалась недостаточно западной, но также не совсем промосковской. Янукович победил, но не стал завоевателем. Украина колеблется, но отказывается идти назад.

Успех Киева зависит от того, сможет ли он сделать демократические ценности привлекательными для народа и обезопасить его от дикого капитализма. В 1990-е годы российские демократы потерпели поражение и, в конце концов, им на смену пришел Путин потому, что они не имели дела с реальным населением, навязывая свои реформы теоретическому народу. Запад не должен создавать препятствия на пути Украины в ЕС и НАТО, но, вместе с тем, ему не надо злорадствовать по поводу того, что Украина отходит от России. Вызывать раздражение России - не значит вести успешную политику.

Вызовы, стоящие перед Киевом, непросты, но есть надежда.