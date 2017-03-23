Бывший генпрокурор Шокин находится в критическом состоянии - СМИ

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин находится в очень тяжелом состоянии и может не дожить до утра.

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на свой источник в больнице "Феофания".

Причины такого состояния Шокина пока не сообщаются.

Известно, что в 2015 году у Шокина диагностировали онкологическое заболевание, ему провели тяжелую операцию за границей.

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Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015 года. В апреле 2016 года он вышел на пенсию.

Сейчас Виктору Шокину 64 года.