Посол Испании о людях, которые едут воевать за "Л/ДНР": иначе как идиотами назвать нельзя

Посол Испании в Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне назвал идиотами людей, которые поехали на Донбасс воевать на стороне пророссийских боевиков. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках проекта "Дипломаты без галстуков".

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"Я знаю, что полтора года назад была группа таких персонажей, которые принимали участие со стороны ОРДЛО в военных действиях, и как только они вернулись в Испанию, их сразу же арестовали", - отметил посол.

При этом он добавил, что в правовом государстве очень трудно доказать участие определенных лиц в вооруженном конфликте на территории другой страны.

"Может быть какой-то дурак, который просто взял в руки автомат Калашникова, сделал фотографию и говорит, что он там участвовал, чтобы показать может девушке, может еще кому-то, что он весь из себя такой храбрый, что он там воевал. Это с одной стороны. А потом его вызывают на допрос, он говорит: «Нет, я там не был, ничего не делал, только возил гуманитарную помощь». И очень трудно доказать, что именно он был там и принимал участие в боевых действиях со стороны террористов", - добавил посол.

По словам посла, он лично не знает ни одного серьезного военнослужащего из Испании, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Он отметил, что это могут быть "какие-то дураки, идиоты, которые могли туда поехать и что-то там делать".

"Я их называю идиотами не просто так, чтобы сказать, использовать такую брань. Они на самом деле такими являются, потому что люди, которые могут прислушаться к той пропаганде, которую в Испании проводят крайние левые, и верить в то, что здесь какая-то "хунта" или "фашисты" - их иначе как идиотами назвать нельзя", - подчеркнул посол.