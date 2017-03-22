Заседание ВР досрочно закрыто из-за малого количества депутатов

Заседание Верховной Рады досрочно закрыто из-за малого количества народных депутатов в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что закрывает заседание, “чтобы не ставить под риск” ряд социальных законопроектов, запланированных к рассмотрению повесткой дня работы парламента на сегодня.

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Перед этим Верховная Рада из-за малого количества народных депутатов в сессионном зале не смогла принять ни одного решения по правительственному законопроекту, которым предусматривалось, что к общественным работам не относятся работы с повышенной опасностью.

За любые предложения по поддержке данного законопроекта, о направлении его на доработку в профильный комитет не было результативного решения, в зале голосовали не более 198 народных депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226.